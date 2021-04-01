新冠肺炎．最新｜今增13宗確診11宗輸入　2宗本地感染均源頭未明

撰文： 李恩慈 陳嘉慧 歐陽德浩 胡家欣 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-01 14:34

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（1日）新增13宗確診個案，累計個案增至11,481宗。新增個案中，多達11宗屬輸入個案，餘下2宗本地感染個案均無源頭，涉及一名23歲天花裝修工人，以及灣仔金御海鮮酒家56歲女樓面。 防疫措施方面，康文署今日重開戶外兒童遊樂設施，明日（2日）亦會重開35個公眾游泳池以及部分泳灘；而戲院、表演場地、兩個主題公園入場人數，今日起上限由50%增至75%，維持禁止飲食及必須戴口罩等規例。

▼灣仔金御海鮮酒家初步確診 酒樓環境▼

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【14:03】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（1日）零時零分，本港新增13宗確診個案，至今本港個案累計11,481宗。新增個案中，11宗為輸入個案，餘下兩宗均為源頭不明的本地個案。過去14天（3月18日至31日）本港累計新增127宗個案，包括52宗本地個案，其中16宗源頭不明。今日不設疫情記者會。

源頭不明個案資料︰

1. 23歲男病人（個案編號：#11476）。於3月28日咳嗽及腹瀉，3月29日向一名私家醫生求診，同日遞交樣本，其後確診，住油塘道油麗邨智麗樓。病人為裝修工人，最後上班日期為3月27日，其公司位於旺角廣東道1131至1133號，會與數名同事一同裝修，曾到過觀塘宏利金融中心B座、將軍澳新都城2期、鰂魚涌太古坊，相關工人須檢疫。

2. 56歲女病人（個案編號：#11477）。她於3月29日氣促，3月30日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名酒樓員工，最後上班日期為3月31日。昨日疫情記者會指出，患者於灣仔捷利中心的金御海鮮酒家任職樓面，住北角五洲大廈。

放寬入場率至75% 一家大小迫滿迪士尼：冇咗遊客已鬆動好多

【13:55】復活節5天長假期在即，不少市民已計劃好放假節目，隨著疫情放緩，港府今(1日)起放寬部分處所包括主題公園的入場率，場內可容納最多75%。在迪士尼樂園，有市民指憂慮要大排長龍，遂提早在開門前到場，免與人潮「正面交鋒」，亦會與其他遊人保持距離。不過亦有市民認為人潮比預期中少。

▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

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強檢大廈｜政府突擊檢查翠麗軒及順景雅庭 5人未檢測遭發強檢令

【12:44】中西區民政事務處今日聯同中區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊，在上環兩幢早前被納入強檢公告的大廈，包括上環居賢坊3號翠麗軒及太平山街38號順景雅庭採取執法行動。行動中合共5人被發現涉違反強檢公告，遭發出強制檢測令。當局強調，不遵從強檢令即屬犯罪，可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

新冠肺炎｜防疫措施放寬 海洋公園准七成半人入場 人潮湧打蛇餅

【12:35】疫情放緩，政府今日（1日）放寬部分處所的入場率，由50%擴至75%。海洋公園預約名額亦火速爆滿，早上10時人潮湧現，樂園外大打蛇餅。



有中學生略為不滿放寬入場人數安排，笑言因為人多，輪候遊樂設施都要大排長龍。有市民則不擔心因人數增多，而增加感染風險，自己會做好防疫措施，使用園內設施前都會消毒扶手。

▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

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【12:28】消息指，今增約10宗確診，將不設疫情記者會。

【12:20】港府表示，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和衞生署署長陳漢儀醫生，下午3時會就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃會見傳媒。

確診大廈食肆｜男文員曾訪六處 九龍城小曼谷、西寶城薩莉亞上榜

【23:35】本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，感染源頭不明的25歲男患者（#11468）居於西營盤均益大廈，在砵蘭街46至52號工作。他曾於傳染期間到過兩間餐廳，包括西寶城薩莉亞意式餐廳，以及九龍城小曼谷泰國美食。小曼谷表示，九龍城各店今日休業一天作消毒，全體同事亦再次接種檢測，並無同事染疫。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

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▼西營盤均益大廈3期B座撤離檢疫▼

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（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．3.31｜長假前疫情反彈 3宗確診或初確診源頭不明

35個公眾泳池周五重開 最多三成人入場 淋浴須隔1.5米

灣仔金御海鮮酒家樓面初確診 職員着記者：呢度危險，你快離開！

西環均益大廈三期爆垂直傳播撤居民檢疫 袁國勇：或有更多病例

居西環均益大廈25歲物管文員無源頭確診 曾巡九龍城多幢樓須強檢

西營盤「疫廈」均益大廈10號單位多戶無應門 料今晚僅約50人撤離

強制檢測大廈｜砵蘭街物管文員確診 5幢大廈、1工作場所須強檢

復必泰疫苗｜消息：新一批最快明天德國運港 料下周初恢復接種

新冠肺炎｜本港31個案帶E484K變種 或減疫苗效用 暫未流入社區

衞生署發康復者打疫苗指引 出院90日後打復必泰或6個月後打科興

科興疫苗｜3人昨接種後不適送院 53歲婦胸口痛需留院觀察

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼