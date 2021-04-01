新冠肺炎．最新｜昨逾10宗初步確診　裝修工人及酒樓樓面源頭不明

撰文： 李恩慈 陳嘉慧 歐陽德浩 胡家欣 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

新冠肺炎疫情反彈，昨日（3月31日）新增一宗源頭不明個案，25歲男物管文員居西營盤均益大廈三期B座，大廈出現垂直傳播，衞生署決定撤走全幢10號單位居民檢疫。昨錄得逾10宗初步確診個案，多數是輸入個案，但有兩名源頭不明患者，涉及一名23歲天花裝修工人，以及灣仔金御海鮮酒家56歲女樓面，料今日（1日）轉作確診個案 防疫措施方面，康文署今日重開戶外兒童遊樂設施，明日（2日）亦會重開35個公眾游泳池以及部分泳灘；而戲院、表演場地、兩個主題公園入場人數，今日起上限由50%增至75%，維持禁止飲食及必須戴口罩等規例。

▼灣仔金御海鮮酒家初步確診 酒樓環境▼

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確診大廈食肆｜男文員曾訪六處 九龍城小曼谷、西寶城薩莉亞上榜

【23:35】本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，感染源頭不明的25歲男患者（#11468）居於西營盤均益大廈，在砵蘭街46至52號工作。他曾於傳染期間到過兩間餐廳，包括西寶城薩莉亞意式餐廳，以及九龍城小曼谷泰國美食。小曼谷表示，九龍城各店今日休業一天作消毒，全體同事亦再次接種檢測，並無同事染疫。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

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▼西營盤均益大廈3期B座撤離檢疫▼

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（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．3.31｜長假前疫情反彈 3宗確診或初確診源頭不明

35個公眾泳池周五重開 最多三成人入場 淋浴須隔1.5米

灣仔金御海鮮酒家樓面初確診 職員着記者：呢度危險，你快離開！

西環均益大廈三期爆垂直傳播撤居民檢疫 袁國勇：或有更多病例

居西環均益大廈25歲物管文員無源頭確診 曾巡九龍城多幢樓須強檢

西營盤「疫廈」均益大廈10號單位多戶無應門 料今晚僅約50人撤離

強制檢測大廈｜砵蘭街物管文員確診 5幢大廈、1工作場所須強檢

復必泰疫苗｜消息：新一批最快明天德國運港 料下周初恢復接種

新冠肺炎｜本港31個案帶E484K變種 或減疫苗效用 暫未流入社區

衞生署發康復者打疫苗指引 出院90日後打復必泰或6個月後打科興

科興疫苗｜3人昨接種後不適送院 53歲婦胸口痛需留院觀察

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼