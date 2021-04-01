新冠肺炎．最新｜DSE考生倘須隔離　可選擇去竹篙灣檢疫中心應考

撰文： 李恩慈 陳嘉慧 歐陽德浩 胡家欣 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 王潔恩 勞敏儀 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-01 20:34

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（1日）新增13宗確診個案，累計個案增至11,481宗。新增個案中，多達11宗屬輸入個案，餘下2宗本地感染個案均無源頭，涉及一名23歲天花裝修工人，以及灣仔金御海鮮酒家56歲女樓面。 另外，公務員事務局局長聶德權指，復必泰疫苗供應商提交的中期報告確認，疫苗沒有品質及安全問題，新一批為數30萬劑復必泰疫苗明日抵港，政府計劃下周一（5日）恢復接種。過去12天有逾18.3萬市民已預約接種市民受影響，當局會預留時段供受影響人士補打。明日起會有電話短訊通知補打針的時間及地點，至於其他預約人士則可如期打針。下周一會有21間社區疫苗接種中心，可接種復必泰。

【20:25】教育局宣有，與考評局及衞生防護中心商討後，會作出特別應考安排，即倘若有考生需要接受檢疫隔離，考生可表明為應屆文憑試考生及表明可於檢疫中心應考的意願。

有關考生將會獲安排於竹篙灣檢疫中心檢疫，考生將被安排在經過清潔的獨立房間內應考，而監考人員會被安排在房間外監考，以減少與考生的接觸。監考人員會被安排接受防疫訓練，包括正確佩戴及卸除個人防護裝備。

【18:18】政府公布，將於4月21日及4月28日，安排兩班專機接載滯留英國的港人。他們抵港後要統一在青衣華逸酒店接受21天強制檢疫，並須在抵港第7天、第12天及第19天接受病毒檢測。

指定航班為上述兩天於上午9時10分從英國倫敦起飛來港的CX2252號航班。預約購票系統將在4月8日開放，購票成功的旅客會被連結到指明檢疫設施的預約系統，讓他們預訂房間，房價定為每晚400至500元。

政府於本月21及28日派指定航班 於倫敦接滯英國、南非等港人回港

指定航班的乘客在辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）核酸檢測陰性結果證明。採用其他技術的核酸檢測結果將不獲接納。此外，乘客亦須出示在上述指明檢疫設施預訂到港後21晚房間的確認書。

【17:05】醫管局表示，截至今日上午九時，過去24小時共有13名確診病人出院，至今共有11,108名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用664間負壓病房，合共1,214張負壓病床，現時共有124名確診病人分別於20間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中9人情況危殆，3人情況嚴重，其餘112人情況穩定。

4月1日，政府宣布4月5日起恢復接種復必泰疫苗。（李澤彤攝）

【15:32】被問到「疫苗護照」安排，陳肇始表示，與內地通關安排有聯防聯控機制處理，首先要控制本港疫情，雖然目前有所緩和，但要嚴密「內防擴散」，確保控疫不鬆懈。她說，接種疫苗是額外情況，若全社會有一定比例居民接種疫苗，也會是通關考慮。

她續指，市民若有使用「智方便」打針後會有接種疫苗的電子證明，可視為電子針卡，當局也會發紙本針卡。她說，港府在電子針卡方面「已做咗」，仍需了解其他地方的安排。

【15:22】聶德權指，下周一恢復接種復必泰，會特別為早前受影響未能接種，尤其是「夠鐘」打第二針的市民，在4月5日至10日預留時段，供有關人士打針。現時已接種第一針的市民，佔16歲以上人口7%，過去一周因只有一款疫苗提供，接種人數因而下降。

陳肇始補充，復必泰將恢復接種，估計接種人數會回升。她指，部份市民想盡快打針，亦有部份市民仍抱觀望態度，現時合資格打針的市民已達500多萬，會適時再擴大接種範圍。她又指，部分恢復營業處所要定期檢測，若有關處所全體員工已接種兩針，會不需再定期檢測，可為市民提供打針誘因。

【15:09】衞生署署長陳漢儀表示，當局今日收到書面通知，BioNTech完成事故根源調查，在超低溫環境下，藥樽的塞受影響，若金屬環未能緊鎖樽蓋，便會有空氣進入，在使用前解凍時，溫差出現致氣壓不同，有機會導致滲漏。事件涉及壓接工序問題，若壓接不夠實，樽內的膠塞便有機會入氣。

經調查後，其他批次未有影響，亦沒有證據顯示受影響供港批次，安全及品質有影響。雖然疫苗樽包裝有問題，但疫苗在超低溫環境儲存，未有受影響。至於受影響批次的疫苗效能，亦不受事件影響。陳指，藥廠仍正審核最終報告，早前供況的兩批疫苗仍要封存。新批30萬劑復必泰疫苗，由美藥廠Baxter位於德國另一間廠房負責包裝，已通過反覆滲漏測試，未再發生滲漏問題。

復必泰｜30萬劑明抵港 不足應付受影響市民 Baxter負責供港疫苗

食物及衞生局局長陳肇始強調，目前兩款經審批採用的新冠疫苗都屬安全。當局亦會按採購合約，就事件向復星跟進。

4月1日，政府宣布4月5日起恢復接種復必泰疫苗。（李澤彤攝）

復必泰｜下周一恢復接種 18萬受影響市民將收更新接種時間SMS

【15:03】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和衞生署署長陳漢儀，就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃見記者。聶德權指，供應商提交的中期報告確認，疫苗沒有品質及安全問題，新一批為數30萬劑復必泰明日抵港，政府計劃下周一（5日）恢復接種復必泰疫苗。過去12天有逾18.3萬市民已預約接種市民受影響，4月5日至10日會預留時段供受影響人士補打，明日起會有短訊通知打針時間及地點。復必泰疫苗下周一恢復接種，會有21間社區接種中心可以打針。

為增加市民打針信心，會將接種資料上載專題網站，加深市民對疫苗的了解。目前約有7%16歲以上市民已打針，距離當局目標仍較遠，呼籲市民響應。

▼灣仔金御海鮮酒家女樓面確診 酒樓環境▼

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今增13宗確診兩源頭不明 男裝修工、灣仔金御海鮮酒家女樓面中招

【14:03】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（1日）零時零分，本港新增13宗確診個案，至今本港個案累計11,481宗。新增個案中，11宗為輸入個案，餘下兩宗均為源頭不明的本地個案。過去14天（3月18日至31日）本港累計新增127宗個案，包括52宗本地個案，其中16宗源頭不明。今日不設疫情記者會。

源頭不明個案資料︰

1. 23歲男病人（個案編號：#11476）。於3月28日咳嗽及腹瀉，3月29日向一名私家醫生求診，同日遞交樣本，其後確診，住油塘道油麗邨智麗樓。病人為裝修工人，最後上班日期為3月27日，其公司位於旺角廣東道1131至1133號，會與數名同事一同裝修，曾到過觀塘宏利金融中心B座、將軍澳新都城2期、鰂魚涌太古坊，相關工人須檢疫。

2. 56歲女病人（個案編號：#11477）。她於3月29日氣促，3月30日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名酒樓員工，最後上班日期為3月31日。昨日疫情記者會指出，患者於灣仔捷利中心的金御海鮮酒家任職樓面，住北角五洲大廈。

放寬入場率至75% 一家大小迫滿迪士尼：冇咗遊客已鬆動好多

【13:55】復活節5天長假期在即，不少市民已計劃好放假節目，隨著疫情放緩，港府今(1日)起放寬部分處所包括主題公園的入場率，場內可容納最多75%。在迪士尼樂園，有市民指憂慮要大排長龍，遂提早在開門前到場，免與人潮「正面交鋒」，亦會與其他遊人保持距離。不過亦有市民認為人潮比預期中少。

▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

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強檢大廈｜政府突擊檢查翠麗軒及順景雅庭 5人未檢測遭發強檢令

【12:44】中西區民政事務處今日聯同中區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊，在上環兩幢早前被納入強檢公告的大廈，包括上環居賢坊3號翠麗軒及太平山街38號順景雅庭採取執法行動。行動中合共5人被發現涉違反強檢公告，遭發出強制檢測令。當局強調，不遵從強檢令即屬犯罪，可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

新冠肺炎｜防疫措施放寬 海洋公園准七成半人入場 人潮湧打蛇餅

【12:35】疫情放緩，政府今日（1日）放寬部分處所的入場率，由50%擴至75%。海洋公園預約名額亦火速爆滿，早上10時人潮湧現，樂園外大打蛇餅。



有中學生略為不滿放寬入場人數安排，笑言因為人多，輪候遊樂設施都要大排長龍。有市民則不擔心因人數增多，而增加感染風險，自己會做好防疫措施，使用園內設施前都會消毒扶手。

▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

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【12:28】消息指，今增約10宗確診，將不設疫情記者會。

【12:20】港府表示，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和衞生署署長陳漢儀醫生，下午3時會就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃會見傳媒。

確診大廈食肆｜男文員曾訪六處 九龍城小曼谷、西寶城薩莉亞上榜

【23:35】本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，感染源頭不明的25歲男患者（#11468）居於西營盤均益大廈，在砵蘭街46至52號工作。他曾於傳染期間到過兩間餐廳，包括西寶城薩莉亞意式餐廳，以及九龍城小曼谷泰國美食。小曼谷表示，九龍城各店今日休業一天作消毒，全體同事亦再次接種檢測，並無同事染疫。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

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▼西營盤均益大廈3期B座撤離檢疫▼

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（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．3.31｜長假前疫情反彈 3宗確診或初確診源頭不明

35個公眾泳池周五重開 最多三成人入場 淋浴須隔1.5米

灣仔金御海鮮酒家樓面初確診 職員着記者：呢度危險，你快離開！

西環均益大廈三期爆垂直傳播撤居民檢疫 袁國勇：或有更多病例

居西環均益大廈25歲物管文員無源頭確診 曾巡九龍城多幢樓須強檢

西營盤「疫廈」均益大廈10號單位多戶無應門 料今晚僅約50人撤離

強制檢測大廈｜砵蘭街物管文員確診 5幢大廈、1工作場所須強檢

復必泰疫苗｜消息：新一批最快明天德國運港 料下周初恢復接種

新冠肺炎｜本港31個案帶E484K變種 或減疫苗效用 暫未流入社區

衞生署發康復者打疫苗指引 出院90日後打復必泰或6個月後打科興

科興疫苗｜3人昨接種後不適送院 53歲婦胸口痛需留院觀察

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼