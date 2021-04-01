8.18流水式集會案｜李卓人進庭前稱　相信香港人總會有成功的一天

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-01 11:04

818流水式集會案將於今早(1日)在西九龍法院裁決，多名涉案被告及當日有份參與的人士，今早到法庭前均略有發言，其中被告之一李卓人出庭前表示，雖然政權政治現打擊著很多人，港府自2019年後一直打壓集會，法治、自由和民主的倒退令人「心噏」，但相信香港人總有一天會成功，最終得到勝利。

李卓人說，反修例期間有一句口號，是「兄弟爬山各自努力」，但政權的政治打擊，「係對所有爬山嘅兄弟姊妹一棍扑落嚟」，打擊每一位手足，不論情輕抗爭者、資深大狀、立法會議員、等都無一倖免。

李指出8.18當日具歷史意義，有170萬人集會，迫爆整個香港島，出席人士堅定眼神、腳步和決心都有很大意義。然而，港府自2019年後一直打壓集會，法治、自由和民主的倒退令人「心噏」，但他相信香港最終會獲得到勝利。

李指自己身上有多宗案件在身，未知職工盟能否在五一勞動節舉辦活動，將來亦可能要入獄與其他民主派人士見面，他即場更換一件白色T恤，李指圖案是一隻和平鴿子衝出紅線，上面的64及32就由大家自己想像意思。李卓人發言期間有持相反立場人士靠近挑釁，一度引起混亂，需由保安員分隔。

今早各被告到庭的情況。(詳看下圖)

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818流水式集會案被告之一何秀蘭寄寓港人要有夢想，繼續推動民主化，相信香港人在艱難日子下，能更聰明、沉着、團結將香港帶去更好的將來。

「長毛」梁國雄太太陳寶瑩指出，過往未經批准集會相關案件判刑較輕，818遊行是一個和平集會，未知法官審訊如何。陳指現正還柙的「毛長」透過友人表達訊息，在人大完善香港選舉制度後，民主派幾乎無法參選，廣大港人意見無法表達，參與集會是基本公民權利，將來亦可能打壓群眾集會，今日審訊結果會否影響日後集會，要拭目以待。

民陣召集人陳皓桓表示，一直強調818是流水式集會，當日有要求警方提供協助，他引述警方回覆，「只要安全和平，坐滿先好帶人離開」，而當民陣帶市民離開維園時無被警方阻止，政府當晚亦認為遊行是和平理性，為何之後又會作出檢控，質疑是秋後算賬。