新通識科課程出爐　涉全球化學習重點減磅　劉智鵬：舊課程臃腫

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-01 14:24

教育局早前宣布「改革」高中通識科，新科將改名為「公民與社會發展科」，並於今年9月起在中四級推行。 當局今日向學校發通告，公布新科的課程框架，繼續列有三大學習主題，與諮詢文件比較，主題下的「國民身份認同」課題，改為「國家情況與國民身份認同」，又閘明本港參與國家事務的「裨益」，包括讓香港具備「一國兩制」的優勢。另外，「全球環境問題與可持續發展」課題，省略為「可持續發展」，學習重點刪走「國際社會對環境問題的關注及行動」一項。

課程發展議會與考評局公開考試委員會昨日公布通過高中四大核心科「優化」方案，教育局接納建議後今日向學校發通告，正式確認相關科目修訂，備受關注的通識科將改名為「公民與社會發展科」，維持必修必考，刪減一半課程內容，不設獨立專題，提供內地考察等。

與教育局諮詢文件比較，新公布的課程框架，繼續列有三大學習主題，轄下的課題有所變更，例如「國民身份認同」課題，改為「國家情況與國民身份認同」，學習重點加入「當代國情概略」，又閘明國家支持香港發展的政策，讓香港具備「一國兩制」的優勢，是本港參與國家事務的「裨益」。

另外，新科課程理念稱，強調幫助高中學生了解香港、中國及現今世界的狀況，但敲定的框架將「全球環境問題與可持續發展」課題，省略為「可持續發展」；學習重點再縮減涉全球化的內容，包括「國際社會對環境問題的關注及行動」、「全球公共衞生問題的處理」、「各國的研究和合作」等。

「公民與社會發展科」將於2024年文憑試正式考核



「公民與社會發展科」考評只設兩級，即「達標「與」不達標」，根據教育局新公布的評核大綱，科目將首見於2024年文憑試，並只設一份資料回應題的試卷，考試時間為兩小時。視乎資料、課題的性質，資料回應題內會擬設不同題目類型，例如多項選擇題、短題目、短文章式問題等。評核大綱又列出11項評核目標，以評估考生能力。