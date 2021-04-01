清明節｜將軍澳、柴灣墳場引入電動車　免費接載長者、孕婦等掃墓

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-01 13:45

清明節將至，華人永遠墳場管理委員會將趁今年的「年度慈善捐款計劃」踏入30周年，在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。 另外，將軍澳華人永遠墳場亦預料會在今年底，推出第二個全新撤灰紀念花園服務，提供逾4,800個撒灰位。

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華永會將於轄下的將軍澳華人永遠墳場，安排3輛「永懷號」電動車免費投入服務，行駛墳場範圍內指定路線，協助長者、孕婦及行動不便人士掃墓。電動車服務日期為4月2至6日及10至11日，約每20分鐘一班，有需要人士可預約或即場登記有關服務。

柴灣華人永遠墳場亦會安排一輛電動車，接載有需要人士，服務日期則是4月2至6日及11日，約40分鐘一班車。

華人永遠墳場管理委員會將趁今年的「年度慈善捐款計劃」踏入30周年，在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。(林穎嫺攝）

另外，將軍澳華人永遠墳場亦預料會在今年底，推出第二個全新撒灰紀念花園服務。在第16至17地段，提供逾4,800個撒灰位。華永會更首次與醫管局眼庫合作，為捐贈眼部組織者提供撒放骨灰專區，頌揚他們的無私奉獻，並提高公眾對器官捐贈及綠色殯葬的知識和支持。