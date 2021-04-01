皇都戲院辦為期一個月體驗活動　展出舊戲票仿製櫈　重現昔日氣氛

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-01 15:17

屹立北角超過60年的皇都戲院，獲古諮會列為一級歷史建築。發展商新世界發展當時指會啟動皇都戲院保育計劃，包括保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築。 於開始修復工程前，新世界發展收集與皇都戲院相關的物品，重現昔日面貌。展品包括舊戲院員工制服、舊戲票等。對於備受關注的天台「飛拱」，新世界發展文物保育項目主管楊穎賢稱，專家團體仍在進行保育研究工作，有待決定開放安排。

皇都戲院商場舉行「尋找你我他的皇都」活動。（張浩維攝）

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新世界發展於3年前起收集與皇都戲院有關的物品，為舉辦「尋找你我他的皇都」活動，將商場範圍重新佈置，入口處設置復古的售票處，有職員向參觀人士派發仿製戲票，模擬昔日售票情況。活動中展出與皇都相關物品，包括舊戲票、仿製的戲院座椅、戲院員工制服等。他們亦訪問舊街坊、舊員工家人，以口述歷史方式向參觀者介紹皇都戲院的前世今生。

至於早前於建築物內覓得的戲院殘餘座椅組件，因過於殘破及不完整而未有展出。

此外，他們保留部分商場店舖的舊貌，包括皇都髮型屋等，參觀者可於店外感受昔日皇都戲院商場的氣氛。

天台「飛拱」暫未有開放時間表，於活動內有模型供拍照。（張浩維攝）

新世界發展文物保育項目主管楊穎賢稱，於過去幾年一直收集與皇都戲院相關的物品，亦接觸不同人士，包括表演者、前員工等，希望透過口述歷史了解皇都戲院的背景，而未來會繼續相關工作。對於備受關注的天台「飛拱」，她稱專家團隊需要先研究再制定保育方案，不過稱曾訪問舊員工，他們稱過往不常進入天台範圍。至於商場內的店舖，她稱於活動後團隊會入內作瞰察及復修等前期工作，會審視其歷史價值，判斷保留硬件及軟件。

是次皇都的體驗活動舉行將至4月30日，若未能現場參觀，於4月中起亦設有網上虛擬導賞。圖為新世界發展行政總裁兼活動創辦人鄭志剛。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「我們希望透過今次活動，讓大家第一身親歷皇都輝煌傳奇，而復修後的皇都戲院，將會更精彩，締造藝術文化的全新地標。」

有意參觀人士可於網上登記成為「Culture for tomorrow 」會員，之後於網上填寫問卷，若顯示對保育或歷史等有興趣，有機會獲得新世界邀請參觀。活動舉行至4月30日，每日最多有300人入內參觀。若未能現場參觀，於4月中起亦設有網上虛擬導賞。