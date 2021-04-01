女老師等涉摸胸禁錮拍照女子　官斥行為接近批鬥　裁3被告罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-01 16:40

前年7月7日九龍區大遊行後，一名女子疑拍攝示威者，被懷疑是便衣女警，從而遭到包圍禁錮及摸胸。法官今日（1日）裁決時指，雖然女事主在現場拍照有點不智，其反應也會惹人懷疑，但行為不是非法。反而現場人士對事主的反應，行為接近「批鬥」，事主情緒失控，激發起在場人士的獸性，對她作出羞辱行為，更迫她交出手機等，3名涉有份參與的被告，包括一名女教師，亦先後加入禁錮事主，官指女教師助紂為虐，裁定3人全部罪成。案件押後至5月4日，以索取他們的背景報告及事主的創傷報告。

3名被告為：黃子隆（31歲，廚師）、吳睿哲（24歲，社工）及蘇瑋善(24歲，教師)。控罪指，3人在2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界參與非法集結，以及非法禁錮女子X；黃另被控非禮X。

現場拍照不構成對人凌辱的理由

法官練錦鴻裁決指，事主X當時在現場拍照可能有點不智，而她面對周遭人士的指控時失控，的確令人起疑，被拍攝的對象也或會感到不悅，但X的行為不是非法。即使她是便衣女警，在現場拍攝示威者搜證，也不屬非法，不構成對她作出凌辱的理由。

三名被告面對的指控及當日的示威情況。(詳見下圖)

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有被告乘機佔事主便宜

練官稱，現場人士行為接近「批鬥」，他們見X是「落單」的弱勢女子，將對執法人員的不滿發洩在她身上，而現場有人指控X盜竊、打人，只是為遮掩對她作非法行為的藉口。

針對非禮罪，練官認為首被告黃子隆可能是佔便宜或羞辱她，但兩者均是猥褻侵犯的行為。

事主失控激起在場人士的獸性

練官續指，事主X當時情緒失控，激發起在場人士的獸性，繼而羞辱她、迫她交出手機及刪相，而黃首先箝制X，其餘兩被告後來加入，吳勸X服從不合情理的命令，蘇更以溫文包裝叫X服從，亦協助箝制X。

斥女老師助紂為虐

對於吳及蘇自辯稱只是想助X作澄清、調解，練官不信納二人說法，更稱任職老師的蘇當時是助紂為虐，她口中的「正義感」不足以令她叫停對X的酷刑行為、叫在場人士先向X查詢、或叫停侮辱說話。

案件編號：DCCC 893/2019