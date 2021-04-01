政府於本月21及28日派指定航班　於倫敦接滯英國、南非等港人回港

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-01 19:06

政府今日（4月1日）公布，考慮到英國的確診個案數字已有所下降，將於4月21日及4月28日安排指定國泰航班，由倫敦飛抵香港。於登機當天或之前21天曾在巴西 、愛爾蘭 、南非及英國逗留超過兩小時的香港居民，可乘搭特定航班，抵港後須自費在青衣華逸酒店接受21天強制檢疫。指定航班預約購票系統將在4月8日開放。 另外，政府由4月9日起，容許在低風險地區，即澳洲、紐西蘭或新加坡的非香港居民來港。從這些地區到港人士的檢疫期將縮減至14天，他們須在其後7天進行自我監測，及在第19天接受檢測。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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政府表示，於登機當天或之前21天曾在巴西 、 愛爾蘭 、南非及英國逗留超過兩小時的香港居民，可乘搭特定航班的乘客抵港，不受登機來港限制。指定航班為4月21日及4月28日上午9時10分從英國倫敦來港的國泰航空CX2252號航班。

為妥善減低感染風險，乘搭指定航班抵港的人士統一在青衣華逸酒店接受21天強制檢疫。相關檢疫人士將須在抵港第7天、第12天及第19天接受檢測。

航空公司就指定航班的預約購票系統將在4月8日開放，購票成功的旅客會被連結到指明檢疫設施的預約系統，讓他們預訂房間。房價定為每晚400至500元。指定航班乘客在辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內進行的RT-PCR核酸檢測陰性結果證明。此外，乘客亦須出示在上述指明檢疫設施預訂到港後21晚房間的確認書。

政府強調，巴西 、 愛爾蘭 、南非及英國的登機限制仍然生效，除非乘搭指定航班，否則不會獲准登機前來香港。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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政府考慮到一些地區的疫情穩定，公共衞生風險較低，將調整對曾在海外低風險地區逗留的抵港人士檢疫安排，並容許有關的非香港居民入境香港。

於4月9日或之後抵港，並於抵港當天或之前21天只曾於澳洲、紐西蘭或新加坡逗留的人士，強制檢疫期將縮減至14天，他們須在其後7天進行自我監測，及在抵港第19天接受強制檢測。有關人士仍須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。

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正考慮讓已打針、其他非高風險地區抵港人士縮短檢疫

有鑑於多個地區已開始疫苗接種安排，政府亦正考慮調整就曾在其他非高風險地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求。如有關人士已完成接種疫苗，可縮短21天的強制檢疫規定，但仍須進行一定時段的自我監測及額外的強制檢測。政府稍後會公布此措施的生效日期及有關詳情。

政府稱，適度調整入境限制及檢疫安排，有助逐步恢復香港與世界其他地區的往來。政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，在有需要時調整對不同風險地區到港人士的登機及強制檢疫要求。