新冠肺炎．最新｜初步確診逾10宗　泳池、泳灘今日重開

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本港新冠肺炎疫情未平，周四（4月1日）增13宗確診個案，累計個案達11,481宗。本地個案佔兩宗，均屬源頭不明，涉及一名居油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人，以及報住北角五洲大廈56歲女樓面，在灣仔金御海鮮酒家任職。另外亦有逾10宗初步確診個案。

今日（2日）起康文署重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，博物館亦會重新開放部分展覽設施及公眾節目。

另外，公務員事務局局長聶德權指，下周一（5日）起恢復接種復必泰疫苗。今日起會有電話短訊通知受影響人士補打針的時間及地點，而其他預約人士可如期打針。

▼灣仔金御海鮮酒家女樓面確診　酒樓環境▼

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▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

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▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

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▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【00:10】政府晚上公布，2幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測範圍，包括油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈，住戶及訪客需於4月4日或之前接受檢測。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

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【00:10】本港疫情反覆，周四（1日）新增13宗確診個案，其中11宗屬輸入個案，餘下兩宗為源頭不明個案。該兩名患者分別居於油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈。此外，今日一共新增5間食肆上榜，包括觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京、灣仔捷利中心金御海鮮酒家、小西灣商場龍悅海鮮酒家、九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋。

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