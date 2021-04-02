新冠肺炎．最新｜初步確診逾10宗　泳池、泳灘今日重開

本港新冠肺炎疫情未平，周四（4月1日）增13宗確診個案，累計個案達11,481宗。本地個案佔兩宗，均屬源頭不明，涉及一名居油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人，以及報住北角五洲大廈56歲女樓面，在灣仔金御海鮮酒家任職。另外亦有逾10宗初步確診個案。

今日（2日）起康文署重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，博物館亦會重新開放部分展覽設施及公眾節目。

另外，公務員事務局局長聶德權指，下周一（5日）起恢復接種復必泰疫苗。今日起會有電話短訊通知受影響人士補打針的時間及地點，而其他預約人士可如期打針。