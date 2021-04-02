新冠肺炎．最新｜消息：今新增約20宗確診　涉1宗不明源頭個案

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 歐陽德浩 孔繁栩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-02 13:13

本港新冠肺炎疫情未平，周四（4月1日）增13宗確診個案，累計個案達11,481宗。本地個案佔兩宗，均屬源頭不明，涉及一名居油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人，以及報住北角五洲大廈56歲女樓面，在灣仔金御海鮮酒家任職。另外亦有逾10宗初步確診個案。 今日（2日）起康文署重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，博物館亦會重新開放部分展覽設施及公眾節目。 另外，公務員事務局局長聶德權指，下周一（5日）起恢復接種復必泰疫苗。今日起會有電話短訊通知受影響人士補打針的時間及地點，而其他預約人士可如期打針。

【13:11】消息透露，今日新增約20宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，其餘大部份是輸入個案，少數是本地有關連個案。今日疫情記者會交代詳情。

食肆換氣量│專家羅國湧倡換氣「上向下走」 能有效減粒子懸浮【11:00】尖沙咀K11 MUSEA早前爆發50人群組感染的名潮食館被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。獲名潮食館委聘的理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，根據機電署委託港大團體在食肆內進行追蹤氣體測試，顯示該處的通風量沒有問題，相信港大的做法較為準確。



另外，政府要求食肆4月底在鮮風換氣方面達到每小時6次的要求，違者有罰則。羅指，食肆增設有關系統時較理想的換氣方式，是讓空氣從上向下走，有如手術室的設計。他解釋，這設計雖然較難做到，但能有效減少粒子在空氣懸浮。新冠肺炎︳菲律賓變種病毒增 何栢良籲港府視數據考慮暫停入境【10:00】昨日本港錄得13宗新冠病毒確診個案，當中8宗為菲律賓及印尼外傭，6名來自菲律賓、尼泊爾及巴基斯坦的個案帶有「N501Y」變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，過去10日傳入個案較多，並集中在印尼、菲律賓。



何栢良指，菲律賓的疫情反彈嚴重，政府應檢視近期菲律賓來港人士確診百分比，當中多少涉及變種病毒。如來港者已有陰性證明，但抵港後仍有不低確診比例，或反映當地疫情嚴重或者檢測不準確，如是者，可考慮對當地入境暫時叫停。

他又指，按復必泰疫苗第三期數據顯示到了6個月後，有效率仍在9成至9成半，相信有效期有機會長過一年，甚至兩年，而有關免疫反應的資料亦愈來愈多，使用核酸技術的疫苗現時雖然仍打兩針，但似乎已有數據證明只需注射一針即可。

復必泰疫苗｜崔俊明：藥廠疏忽處理瑕疵須負責 建議回收問題批次

【09:30】BioNTech（復必泰）新冠肺炎疫苗有兩批次因樽蓋出現瑕疵，德國藥廠調查後稱疫苗瓶金屬環壓接出問題。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早在港台節目《千禧年代》表示，一般情況下，疫苗會做包裝測試，以評估不同氣體、溫度對金屬環的反應。他指，疫苗瓶的膠塞會因溫度低而收縮，如果測試嚴謹，金屬環壓接得緊，不會出現罅隙，讓氣體滲入；他認為藥廠應回收有問題批次疫苗，並重新運過百萬劑到港。

▼灣仔金御海鮮酒家女樓面確診 酒樓環境▼

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▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

+ 9 + 9 + 9

▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

+ 4 + 4 + 4

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

【00:10】政府晚上公布，2幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測範圍，包括油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈，住戶及訪客需於4月4日或之前接受檢測。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

+ 3 + 3 + 3

【00:10】本港疫情反覆，周四（1日）新增13宗確診個案，其中11宗屬輸入個案，餘下兩宗為源頭不明個案。該兩名患者分別居於油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈。此外，今日一共新增5間食肆上榜，包括觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京、灣仔捷利中心金御海鮮酒家、小西灣商場龍悅海鮮酒家、九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋。

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復必泰｜下周一恢復接種 18萬受影響市民將收更新接種時間SMS

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