新冠肺炎．直播｜今新增19宗確診7宗本地

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 歐陽德浩 孔繁栩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-02 16:32

本港新冠肺炎疫情未平，周四（4月1日）增13宗確診個案，累計個案達11,481宗。本地個案佔兩宗，均屬源頭不明，涉及一名居油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人，以及報住北角五洲大廈56歲女樓面，在灣仔金御海鮮酒家任職。另外亦有逾10宗初步確診個案。 今日（2日）起康文署重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，博物館亦會重新開放部分展覽設施及公眾節目。 另外，公務員事務局局長聶德權指，下周一（5日）起恢復接種復必泰疫苗。今日起會有電話短訊通知受影響人士補打針的時間及地點，而其他預約人士可如期打針。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會交代最新疫情。

張竹君：今日新增19宗確診個案，12宗輸入個案，7宗本地個案。

【16:10】澳門新聞局公布，新一批共19,500劑德國BioNTech生產的mRNA疫苗由德國經香港國際機場於今（2）日順利運抵澳門仁伯爵綜合醫院。如檢測合格，mRNA疫苗將在4月3日12時起重新開放預約，4月5日起重新開放接種。

本次供澳的疫苗是由德國另一廠房生產和包裝，並在付運前已通過反覆氣壓測試未有發現和之前一批相同的包裝瑕疵。疫苗抵澳後，衛生局會先取出一批解凍及進行詳細檢測，合格後才會開始使用。衛生局前線醫護人員在每瓶疫苗使用前均會嚴格按程序進行詳細檢查，確保沒有不正常情況。

▼4月2日復活節假期首天 清水灣泳灘人潮如鯽▼

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泳池關閉4個月今重開 未見人頭湧湧 小學生上泳班：終於放監喇

【14:47】新冠肺炎疫情緩和，關閉近4個月的公眾泳池今（1日）終於重開，炎炎夏日下，不少家長帶同小朋友進行夏日首個「下水禮」。在九龍公園游泳池，雖然泳池限制入場人數為181人，但仍無阻泳客游水的決心。



有被困家中多時的小朋友表現得非常雀躍，相隔多月再上泳班，他形容「今日終於放監喇」、心情有點緊張，但疏於練習下，擔心進度落後。惟他坦言自己亦很擔心疫情，下水後會盡量與其他泳客保持距離。

亦有家長指，需要帶小朋友「放電」，而教練下水後都有戴口罩，不太擔心會染疫。

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【13:11】消息透露，今日新增約20宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，其餘大部份是輸入個案，少數是本地有關連個案。今日疫情記者會交代詳情。

食肆換氣量│專家羅國湧倡換氣「上向下走」 能有效減粒子懸浮【11:00】尖沙咀K11 MUSEA早前爆發50人群組感染的名潮食館被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。獲名潮食館委聘的理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，根據機電署委託港大團體在食肆內進行追蹤氣體測試，顯示該處的通風量沒有問題，相信港大的做法較為準確。



另外，政府要求食肆4月底在鮮風換氣方面達到每小時6次的要求，違者有罰則。羅指，食肆增設有關系統時較理想的換氣方式，是讓空氣從上向下走，有如手術室的設計。他解釋，這設計雖然較難做到，但能有效減少粒子在空氣懸浮。新冠肺炎︳菲律賓變種病毒增 何栢良籲港府視數據考慮暫停入境【10:00】昨日本港錄得13宗新冠病毒確診個案，當中8宗為菲律賓及印尼外傭，6名來自菲律賓、尼泊爾及巴基斯坦的個案帶有「N501Y」變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，過去10日傳入個案較多，並集中在印尼、菲律賓。



何栢良指，菲律賓的疫情反彈嚴重，政府應檢視近期菲律賓來港人士確診百分比，當中多少涉及變種病毒。如來港者已有陰性證明，但抵港後仍有不低確診比例，或反映當地疫情嚴重或者檢測不準確，如是者，可考慮對當地入境暫時叫停。

他又指，按復必泰疫苗第三期數據顯示到了6個月後，有效率仍在9成至9成半，相信有效期有機會長過一年，甚至兩年，而有關免疫反應的資料亦愈來愈多，使用核酸技術的疫苗現時雖然仍打兩針，但似乎已有數據證明只需注射一針即可。

復必泰疫苗｜崔俊明：藥廠疏忽處理瑕疵須負責 建議回收問題批次

【09:30】BioNTech（復必泰）新冠肺炎疫苗有兩批次因樽蓋出現瑕疵，德國藥廠調查後稱疫苗瓶金屬環壓接出問題。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早在港台節目《千禧年代》表示，一般情況下，疫苗會做包裝測試，以評估不同氣體、溫度對金屬環的反應。他指，疫苗瓶的膠塞會因溫度低而收縮，如果測試嚴謹，金屬環壓接得緊，不會出現罅隙，讓氣體滲入；他認為藥廠應回收有問題批次疫苗，並重新運過百萬劑到港。

▼灣仔金御海鮮酒家女樓面確診 酒樓環境▼

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▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

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▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

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▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【00:10】政府晚上公布，2幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測範圍，包括油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈，住戶及訪客需於4月4日或之前接受檢測。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

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【00:10】本港疫情反覆，周四（1日）新增13宗確診個案，其中11宗屬輸入個案，餘下兩宗為源頭不明個案。該兩名患者分別居於油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈。此外，今日一共新增5間食肆上榜，包括觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京、灣仔捷利中心金御海鮮酒家、小西灣商場龍悅海鮮酒家、九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋。

昨日總覽：

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衞生防護中心88個外判中大檢測樣本陰性結果出錯 短訊列錯誤日期

DSE 2021｜須檢疫考生可揀竹篙灣隔離 獨立房應考 專人房外監考

政府於本月21及28日派指定航班 於倫敦接滯英國、南非等港人回港

復必泰｜30萬劑明抵港 不足應付受影響市民 Baxter負責供港疫苗

復必泰｜下周一恢復接種 18萬受影響市民將收更新接種時間SMS

今增13宗確診兩源頭不明 男裝修工、灣仔金御海鮮酒家女樓面中招

放寬入場率至75% 一家大小迫滿迪士尼：冇咗遊客已鬆動好多