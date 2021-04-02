復活節長假｜入西貢排長龍　市中心逼爆　酒家：放寬晚市後最旺

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-02 21:02

新冠肺炎疫情趨向緩和，適逢復活節長假期，西貢市中心今日（2日）人流逼爆，中午起坑口站公共運輸交匯處入西貢乘打「蛇餅」，不少的士都礙於塞車「冚旗」拒入西貢。

即使成功進入西貢，但碼頭同樣人頭湧湧，有船家指往外島市民明顯較多，估計未來周未會更熱鬧。晚飯時段，各海鮮酒家座無虛席，有店員形容「係有晚市後最旺」。入夜後大批市民離開西貢，塞車情況更嚴重，九巴一度宣布西貢班次或有所延誤。

4月2日，不少市民趁復活節長期湧入西貢，市中心人頭湧湧。（孔繁栩攝）

蠔涌村路段開始塞車

坑口站公共運輸交匯處今日下午起，排隊坐小巴入西貢的人龍由大打「蛇餅」；有市民指坑口站的士站長期無車，即使有的士埋站，亦拒絕入西貢，變相令小巴站人龍更長。然而，即使成功登車，進入西貢蠔涌村已經開始塞車，進入市中心後，更要在巴士總站塞一段路才能下車。

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不少人乘船往外島

西貢碼頭擠滿候船往外島的人流，有船家指出，踏入復活節長假期，加上疫情漸漸受控，人流明顯較以往多，「個個悶咗咁耐都要出街，不過都係睇定啲先，估計周未會仲多人」。

踏入晚飯時段，各海鮮酒家坐無虛席，有酒家店員形容，自從放寬晚市堂食後，未見過如此多客人，「啲客豪唔豪氣就唔知，但你都見咁多人啦」，相信周未會更旺場。

九巴傍晚發西貢大塞車提示

傍晚市民陸續離開西貢，各小巴及巴士站再次大排長龍，往旺角小巴站人龍一直由西貢體育館延伸，高峰起逾半百人候車。往市區路段塞車情況比中午時嚴重，九巴傍晚6時半發出特別交通報告，因西貢福民路/普通道廻旋處一帶交通擠塞，九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

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