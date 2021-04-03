新冠肺炎．最新｜今增兩宗確診一宗輸入　將軍澳村5歲男童染疫

撰文： 李恩慈 林穎嫺 鄭翠碧 鍾妍 梁煥敏 曾凱欣 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-03 15:25

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署公布，今日（4月3日）新增2宗確診個案，其中一宗2為輸入個案，累計個案達11,502宗。今日新增確診個案中，包括1名居於大牛湖將軍澳村的5歲男童，他是昨天無源頭感染個案（33歲男子）的家人，屬有關連個案。當局今天不設疫情記者會。另外，今日暫有少於10宗初步確診個案。 因應昨日的將軍澳村確診患者，常到寶琳站新都城中心2期，該商場近日有另一名裝修工人確診，不排除兩宗染疫個案相關。食物及衞生局向新都城中心2期發出強制檢測令，要求商場全職、兼職和替假員工及訪客等，最遲下周一（5日）前往檢測。 不過不少市民趁復活節長假四處遊玩，沙灘、商場、郊野人山人海。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，社交活動增加傳播風險，目前仍未知社區有多少隱形患者，若現超級傳播，恐引起新一波疫情。

▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼

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▼4月3日復活節長假第二天 東涌擠滿外出遊玩市民▼

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強制檢測｜均益大廈第三期B座16人違反公告未檢測 合共罰8萬元

【15:20】西營盤均益大廈第三期B座累計6人確診，專家懷疑大廈有垂直傳播，政府早前把約50名居民送到檢疫中心，並要求其他居民接受強制檢測。



政府今天（3日）在大廈突擊執法，檢查約435名受檢人士的檢測報告，發現其中16人違反強制檢測公告，各人定額罰款5,000元及遭發強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

▼3月31日晚均益大廈約50名居民撤離到檢疫中心▼

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將軍澳新都城商場強檢 逾百人輪候檢測 市民︰驗過安心再玩樂

【14:31】新冠肺炎疫情雖有緩和，但社區仍有隱形傳播鏈。近日至少兩名源頭不明患者，都曾經到訪將軍澳新都城中心二期商場，衛生防護中心要求在3月19日或之後，曾到訪該商場兩小時的市民強制檢測。當局在新都城二期地下設立的臨時檢測中心，於今日（3日）上午11時啟用，逾百市民「打蛇餅」排隊輪候檢測，等候時間逾一小時。



有受檢市民表示，原本已計劃明天將到酒店Staycation，希望今日接受檢測，明天早上會有結果，可以安心繼續玩樂；亦有市民表示，原本今日打算出外郊遊，但因去過新都城商場全家要接受檢測，今日特意取消行程受檢，避免疫情爆發。

單日增兩宗確診 包括居將軍澳村5歲男童 為昨無源頭個案家人

【14:07】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增兩宗確診個案，至今本港個案累計11,502宗。新增個案中，一宗為輸入個案，患者是從菲律賓來港的36歲女性；另一宗確診個案則與本地個案有流行病學關連，患者為居於將軍澳村的5歲男童，3月31日發病，有病徵。

過去14天（3月20日至4月2日）本港累計新增136宗個案，包括45宗本地個案，其中12宗源頭不明。

想去日本浸溫泉、泰國食榴槤？專家指滿足兩條件 不遠將來可出行

【13:57】政府正推行新冠疫苗接種計劃，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，相信只要打了兩劑疫苗，在不遠的將來，泰國、日本等香港市民的熱門度假勝地，都會容許不用落地檢疫14天就可以去浸溫泉、食榴槤，不過兩個先決條件是香港確診數字低，及疫苗接種率達到70%。

復活節2021｜大澳巴士排長龍 打科興市民安心郊遊：落水唔除口罩

【13:11】近日本港疫情緩和，不少市民趁復活節長假期出外郊遊。今日是長假期的第二天，東涌站巴士總站今早（3日）繼續逼爆，有大批市民排隊輪候往大澳的巴士。



有打算到沙灘的市民指，自己已打科興疫苗，故即使人流多都不太擔心增加傳播風險，不過亦不打算脫口罩落水；都有準備去露營的市民表示，曾目睹露營的市民不太注重衛生，四處胡亂棄置口罩，即使疫情回落亦未感安心。

【12:36】消息指，今日新增兩宗確診，其中一宗屬輸入個案，另一宗於檢疫中心確診，無源頭不明個案，今天不設疫情記者會。

復必泰疫苗｜預約系統今重開 養和、東涌下周額滿 有中心多餘額

【12:34】BioNTech／復星的「復必泰」疫苗包裝瑕疵問題未完成最終調查，但暫時無安全問題，藥廠亦已運送新一批疫苗到港。政府決定重啟接種計劃，預約接種的網上系統今天（3日）上午9時重開。



記者在中午12時登入網站，發現無需等候便能開始預約，可供選擇的日期、地點亦多。根據該網站統計，有5間接種中心在下周的名額已滿或接近爆滿，但亦有13間中心在下周仍有大量名額。

▼截至中午時間，網上預約復必泰疫苗情況▼

新冠疫苗｜劉宇隆：若學校七成師生接種疫苗 可全面恢復面授課程

【11:03】政府正推行新冠疫苗接種計劃，惟現時16歲以下人士暫時不建議接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，香港大學會盡快展開中學生接種的科研計劃，務求政府及市民都能盡快接受，所有青少年都能夠安全有效地接種新冠疫苗。他認為，如果全校有70%師生已接種疫苗，便可安全地全面恢復面授教學。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，如果全校有70%師生有接種，便可以安全地全面恢復面授教學。（資料圖片／羅君豪攝）

確診食肆大廈｜米走雞Live、大食代上榜 一患者曾到聖嘉勒小學

【00:01】本港新冠肺炎疫情未止，昨日（2日）新增7宗本地個案，患者曾於傳染期到過全港不同地方。感染源頭不明33歲男子到過九龍公園體育館；報住均益大廈3期B座的61歲女患者曾赴中西區聖嘉勒小學。食肆方面，小西灣商場龍悅海鮮酒家、觀塘The Wave米走雞Live及油塘大本型大食代上榜。

昨日總覽：新冠肺炎．4.2｜增一名源頭不明患者 新都城中心二期納強制檢測

新都城中心2期接連2名源頭不明患者到訪 3月19日起曾到訪者強檢

強檢大廈｜33歲患者到訪新都城二期 將軍澳村、安定邨定德樓強檢

強制檢測｜新都城中心2期商場今晚10時關門消毒 明日下午3時重開

將軍澳患者曾到店舖3間照常營業 帶小孩到Namco家長驚慌將投訴

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復活節長假｜入西貢排長龍 市中心逼爆 酒家：放寬晚市後最旺

泳池關閉4個月今重開 未見人頭湧湧 小學生上泳班：終於放監喇

復活節長假｜清水灣泳灘重開 泳客呻戴口罩落水不便：整濕好狼狽

▼4月2日復活節假期首天 清水灣泳灘人潮如鯽▼

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▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼

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▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼