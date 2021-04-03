新冠肺炎．最新｜市民復活節大出遊　張竹君警告：隱形患者仍不明

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（4月2日）增19宗確診個案，累計個案達11,500宗。1名居於大牛湖將軍澳村33歲男患者感染源頭不明，由於他常到的寶琳站新都城中心2期近日有一名裝修工人確診，不排除兩日染疫有相關，食物及衞生局向新都城中心2期發出強制檢測令，要求全職、兼職和替假員工及訪客等最遲下周一（5日）前往檢測。
昨半日有數宗初步確診個案，未有源頭不明個案。不過不少市民趁復活節長假四處遊玩，沙灘、商場、郊野人山人海。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，社交活動增加傳播風險，目前仍未知社區有多少隱形患者，若現超級傳播，恐引起新一波疫情。
▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼
確診食肆大廈｜米走雞Live、大食代上榜 一患者曾到聖嘉勒小學
【00:01】本港新冠肺炎疫情未止，昨日（2日）新增7宗本地個案，患者曾於傳染期到過全港不同地方。感染源頭不明33歲男子到過九龍公園體育館；報住均益大廈3期B座的61歲女患者曾赴中西區聖嘉勒小學。食肆方面，小西灣商場龍悅海鮮酒家、觀塘The Wave米走雞Live及油塘大本型大食代上榜。
昨日總覽：新冠肺炎．4.2｜增一名源頭不明患者 新都城中心二期納強制檢測
新都城中心2期接連2名源頭不明患者到訪 3月19日起曾到訪者強檢
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強制檢測｜新都城中心2期商場今晚10時關門消毒 明日下午3時重開
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泳池關閉4個月今重開 未見人頭湧湧 小學生上泳班：終於放監喇
復活節長假｜清水灣泳灘重開 泳客呻戴口罩落水不便：整濕好狼狽
▼4月2日復活節假期首天 清水灣泳灘人潮如鯽▼
▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼
▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼