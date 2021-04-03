新冠肺炎．最新｜市民復活節大出遊　張竹君警告：隱形患者仍不明

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（4月2日）增19宗確診個案，累計個案達11,500宗。1名居於大牛湖將軍澳村33歲男患者感染源頭不明，由於他常到的寶琳站新都城中心2期近日有一名裝修工人確診，不排除兩日染疫有相關，食物及衞生局向新都城中心2期發出強制檢測令，要求全職、兼職和替假員工及訪客等最遲下周一（5日）前往檢測。

昨半日有數宗初步確診個案，未有源頭不明個案。不過不少市民趁復活節長假四處遊玩，沙灘、商場、郊野人山人海。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，社交活動增加傳播風險，目前仍未知社區有多少隱形患者，若現超級傳播，恐引起新一波疫情。