公社科可教新疆棉花爭議？　劉智鵬：老師或可帶學生到當地考察

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-03 10:42

教育局決定將高中通識科改名為「公民與社會發展科」，並設新的課程框架，新科今年9月起在中四級推行。負責「公社科」的科目委員會主席劉智鵬，今早（3日）在電台節目表示，新科其中一部份是教導有關改革開放後的國家發展，至於改革開放前的部份已在初中教授，強調並非避而不談。 被問到近日發生的新疆棉花爭議，能否在這個改革後的科目中教導。劉智鵬稱可以，老師甚至或能帶同學生直接到新疆考察，「睇下啲棉花」。

教育局決定將高中通識科改名為「公民與社會發展科」。 （資料圖片）

劉智鵬在商台節目《政經星期六》表示，通識科改為公民與社會發展科，不存在「殺科」。他認為通識科原意正面，但後來變成著重操練，不能明辨慎思、開闊眼界，而改名及課程內容後，就可以減少課時、增加空間，令學生不再為考試而操練，能更廣闊地認識自己、國家、世界。

被問到為何不將科目命名為「國民與社會發展科」，他稱諮詢400多間學校後，當中96%學校有回覆，較多學校選擇「公民」而非「國民」。當時亦有意命名為「公民及社會科」，再因這科目涉及的知識，是不斷有變動，因此決定加上「發展」二字。

被問到新疆棉花爭議能否在這個科目中教導，劉智鵬稱可以，老師甚至或能帶同學生直接到新疆考察，「睇下啲棉花」。 （資料圖片）

劉智鵬表示，新科的課程框架有3個學習主題，其中一項是「改革開放以來的國家」。當被問及為甚麼課程不涉及改革開放前的國家情況，是否因為改革開放前有「十年浩劫」等事件，不能讓學生了解中國負面一面？劉智鵬解釋，由於初中必修中史科，已涵蓋改革開放前的部份，故可安排公社科只教改革開放後的部份。

主持又問到近期的新疆棉花爭議，能否在該學習主題下於公社科教導，劉稱「會喺呢部分探討」，「或者老師可以直接帶學生去新疆考察，睇下啲棉花」。

教育局決定將高中通識科改名為「公民與社會發展科」。 （資料圖片）

劉智鵬︰不覺得通識課程改革會失卻學術自由

對於有教師認為，公社科將於9月推行，但仍未有詳細課程指引是太遲，教師難以準備教學。劉智鵬稱，雖然課程框架有變，但不是全新科目，部分內容在通識科亦有涉及，「教科書仲用得」，建議學校可教授以往通識科教科書中，仍然適用的部分。他又稱，教育局會努力在未來幾個月向老師準備教學資源，及可參考書目，亦正製作樣板試卷，令老師掌握考核形式。

劉智鵬又稱，公社科教授的知識是不斷有變動，老師可在網上吸收新資訊，料有助教學，例如是蘇彝士運河貨輪擱淺事件，或是新疆棉花爭議，「點解新疆棉花會用喺國際品牌」，直言「老師應該八卦啲」，日後如能通關，亦可到各地遊歷。他又認為，公社科的改變不只是釋出課時，「係一個革命性改動」，教師也應藉此機會放下專業上的習慣，不只是教學生應試、入大學。

另外，有教師擔心言論尺度及紅線的問題。劉智鵬指，違法言論從來不應該講，以往亦有守則表明，老師不能把政治帶入校園，他相信老師是專業，不會很易便踩中紅線。他強調，學術自由十分重要，不覺得課程改革會令學術自由失卻，「我哋一定會堅持」。他續稱，教師亦應先看國安法文本，「邊啲應該講，邊啲唔應該講」教師有專業判斷，而過往基本法亦有紅線，重申犯法事就不應向學生宣揚。

劉亦希望，國安處除執法外，亦可以提供資訊便利老師。他指，過去廉政公署一直會就防賄條例宣傳教育，期待國安處有類似做法。

課程發展議會主席譚嘉因就稱，高中四個核心科目都有改革，是為了釋出課時，令到學生不需花太多時間在核心科，而無法參與其他學習。（資料圖片／羅君豪攝）

譚嘉因︰改革核心科釋出課時 不建議用作操卷

課程發展議會主席譚嘉因稱，高中四個核心科目都有改革，是為釋出課時，令學生不需花太多時間在核心科，無法參與其他學習。他解釋，核心科現時佔50%課時，改革後可釋出250小時，學生可以利用空出來的時間，多讀一科選修科，需250小時課時；或選擇「應用學習」，需180小時課時；對數學有興趣者，亦可再讀M1、M2，需125小時課時。

譚強調，不建議學生將騰空的課時用作操卷，又指以往難有學生同時修讀到物理、化學、生物，而現在對STEM有興趣的學生，就有機會和時間選修三科。

他又指，中文卷取消聽、說兩份考卷，改為校本評核，可令學生減少操練，強調學習內容不會減少。而數學科改動亦增加彈性，令學生自己選擇是否讀非基礎課題。