復活節天氣｜天文台中午錄30.6度創今年新高　明日清明節續炎熱

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-03 16:11

【復活節、清明節天氣】復活節長假期第二日，天氣持續炎熱，市民趁長假「大解放」到各區遊玩。天文台今日（3日）下午於總部錄得攝氏30.6度高溫，再破今年最高溫紀錄。 天文台預測，明日清明節兼復活節天氣持續炎熱，最高溫度將為攝氏30度，較早前預測略為調低1度，能否打破2015年清明節兼復活節創下的30.6度紀錄，成為137年來最熱清明節和復活節，即將揭曉。天文台預料，下周四將會有雨，氣溫亦會略降。

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天文台於今日下午錄得攝氏30.6度，元朗、打鼓嶺更錄得攝氏31.3度，繼昨日（2日）錄得攝氏30.5度高溫後，再「破頂」刷新今年最高溫記錄。天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣，預測本港下午炎熱及乾燥，吹輕微至和緩偏南風。

明日為清明節兼復活節，預測天氣仍然炎熱，部分時間有陽光。早上局部地區能見度較低。天文台預測氣溫介乎攝氏24度至30度，最高氣溫較前一日的預測調低1度。根據天文台自動分區天氣預報，上水、流浮山、石崗等地預測下午會升至攝氏32度。

復活節長假期第二日，天氣持續炎熱，不少人到泳灘。（廖雁雄攝）

天文台又指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周持續影響廣東沿岸，該區氣溫普遍較低。一道雲帶會在下週中後期，為華南帶來有雨天氣。天文台預測，下周四（8日)將多雲及有幾陣驟雨，氣溫將回落至攝氏21度至24度。天文台預測，要到4月11日才短暫有陽光，屆時氣溫將升至攝氏23度至27度。

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