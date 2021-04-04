新冠肺炎・最新｜清明節正日　暫少於十宗初步確診

撰文： 朱海棋 孔繁栩 勞敏儀 王潔恩 陳淑霞 黃穎津 黃偉倫 歐陽德浩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-04 07:19

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（4月3日）新增2宗確診個案，累計個案達11,502宗。本地個案方面，一名居於大牛湖將軍澳村的5歲男童染疫，他是昨天確診、33歲男患者的家人。另外，昨日公布有少於10宗初步確診個案。 今日（4日）是清明節正日，亦是復活節長假的第三日，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼

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新冠疫苗｜累計47.5已接種第一針 一中年漢打科興後短暫失去知覺

新冠疫苗接種計劃開展至今已逾一個月，政府周六（3日）公布已有47.5萬名市民接種第一劑疫苗，當中32.3萬人接種科興疫苗，只有6.8萬人已接種第二劑。被煞停接種的復必泰疫苗則會在下周一（5日）恢復接種。周五（2日）再有一名43歲男子接種科興疫苗後感到暈眩及短暫失去知覺，他送院後情況穩定，但他未有遵從醫生勸告，自行出院。

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單日增兩宗確診 包括居將軍澳村5歲男童 為昨無源頭個案家人

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▼4月3日復活節長假第二天 東涌擠滿外出遊玩市民▼

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復必泰疫苗｜預約系統今重開 養和、東涌下周額滿 有中心多餘額

新冠疫苗｜劉宇隆：若學校七成師生接種疫苗 可全面恢復面授課程

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▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼