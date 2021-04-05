新冠肺炎・最新｜今增1無源頭確診　旺角豐澤上班曾訪鯉魚門市場

撰文： 王潔恩 鍾妍 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 歐陽德浩 林穎嫺 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-05 17:31

本港新冠肺炎疫情稍緩，周日（4月4日）本地零確診，亦是連續兩日無不明源頭個案，惟今日衛生署衛生防護中心公布，今增16宗個案，當中15宗為輸入個案，另有1 宗源頭不明個案，為32歲男士，於旺角惠豐中心的豐澤上班，亦曾到鯉魚門市場購物。

復活節長假期間本港多處都人山人海，尤其郊野地區及離島，到處都逼滿人潮，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。 早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，周一開始重啟接種計劃。

強制檢測大廈｜多三處上榜 包括旺角惠豐中心豐澤、鯉魚門市場

【16:40】今增16宗確診個案，當中15宗為輸入個案，分別來自菲律賓（6宗）、印度（5宗）和巴基斯坦（4宗）。在6宗菲律賓輸入個案中，1宗4月3日 5J272航班，屬N501Y變種病毒；其餘5位是由3月23日乘搭 5J272航班，均屬第12日樣本，當中3位帶有N501Y變種病毒。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已預料了香港會有很多由其他地方輸入的變種病毒，因為全球各地都有航班來香港，所以香港需緊嚴守入境措施，包括21日指定檢疫，至於被問到要否暫停菲律賓航班來港，則要留待政府考慮。

豐澤男售貨員無源頭確診 2確診患者亦曾訪鯉魚門市場須強制檢測

【16:30】今增16宗確診個案，當中有1宗源頭不明。無源頭個案為32歲男，與家人住油塘邨華塘樓，大廈要強檢。最後一日上班為3月22日，於彌敦道匯豐中心豐澤賣電器。太太3月24日聯合醫院產子，該患者曾於3月23日至26日去過醫院，都在走廊等待和接太太出院。潛伏期曾到過觀塘母嬰健康院。

另外，該患者3月28日至4月3日早上去鯉魚門廣場地下鯉魚門市場買送，之前都有兩個案都到過此街市，在3月24日至29日之間，張竹君表示，衛生防護中心均擔心存在隱形傳播，會將鯉魚門市場放入強檢範圍，所以24日之後去過人士及工作者，累積留過兩小時都要強檢。其工作的同事都要檢疫及檢測，近14日去過豐澤留超兩小時都要強制檢測。

復必泰｜中年漢稱改約今打第二劑 到場被指無記錄 斥政府混亂

【13:30】上月初開展接種計劃的復必泰疫苗，上月24日因疫苗瑕疵問題暫停接種，事隔12日後，疫苗今（5日）恢復接種，錯過打第二針的市民獲分流到灣仔伊利沙伯體育館或何文田的新接種中心補打針。



在何文田體育館的接種中心，今早人流不多，早上無人排隊，門外甚為冷清，市民內進登記後不消半小時便獲完全注射離開，不少人均表示安排大致暢順。惟有中年漢聲稱早前曾致電當局提早在今日接種，惟抵埗後職員卻指無相關記錄，認為當局安排混亂，亦對政府未有及早應該疫苗問題感到失望，直斥當局「不負責任」。

復必泰｜預約被改至登機前數小時 趕赴美7旬女士無針打：好無助

甄女士哽咽：「我哋宜家好無助，唔知可以點。」（鄭子峰攝）

【13:00】港府上月底發現一批復必泰疫苗包裝出現瑕疵，為安全起見決定暫停接種計劃，今日（5日）起恢復為市民接種復必泰服務。早上10時，位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心已有近200名已預約接種的市民排隊。



有因瑕疵問題被取消預約接種第二劑疫苗的市民將於本月7日晚上出境赴美處理急務，惟政府安排她於當日下午接種第二劑疫苗，令她無法預留時間休息，批評政府程序僵硬，不近人情。惟其後，有報道指中山紀念公園體育館接種中心已為該名女士打針，該女士表示多謝政府。



也有接種第二劑疫苗的市民表示，因昨日（4日）出現有人誤接種科興疫苗事故，工作人員檢查身份時比上次更加謹慎。

新冠疫苗｜復必泰重新開打 袁國勇：港大隨機測試250劑無受污染【12:15】早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，今日（5日）開始重啟接種計劃。港大微生物學系講座教授袁國勇今日接種第二劑疫苗後見記者，呼籲市民及早接種疫苗，表示早前復必泰疫苗曾漏氣，但港大隨機測試了250劑，並無發現有細菌和真菌，相信疫苗安全。



他又指，隱形傳播鏈未斷，復活節後或再現個案，甚至有爆發。他指出社交距離措施若放鬆就會出現反彈，香港須連續28日零個案才安全，認為香港完全可以清到零個案，指政府需要與業界溝通，市民亦要「諗清楚究竟想點」。

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【12:00】消息指，本港今日增加15宗輸入及1宗源頭不明個案，據了解涉巴基斯坦、菲律賓及印度。

K11 Musea名潮食館稱機電署證通風合格 政府反駁：無派員參與

【11:45】名潮食館群組造成57人感染，該餐廳早前公開表示，機電工程署早前委派的人員搜集數據，證明餐廳符合標準。政府事隔四日後反駁，無任何一個政府部門有參與餐廳提到的研究，又指出食肆座位跟廚房的空氣流通要分開計算，才符合法例要求，無證據顯示港大微生物學系講座教授袁國勇等專家的調查有漏洞。

袁國勇：外籍漢去錯中心打錯科興屬個別事件 轉針或需補打2、3針

【10:25】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在接種疫苗後見記者表示，今日亦是以皮裡注射接種第二劑復必泰疫苗，他強調屬個人實驗，市民不需要仿傚；他又對指，以往季節性流感亦曾試過皮裡注射，會產生較多抗體。

對於一名外籍患血癌的男子錯誤於九龍灣體育館社區接種中心接種科興疫苗，而非原先預約的打復必泰疫苗，袁國勇表示相信只屬個別事件，又指整個接種計劃有質素，不擔心事件發生太多，相信員工只要多接受訓練及提高警覺性，不會再發生類似事件；他又指，該名男子應諮詢醫生意見再決定是否重新轉打復必泰。

停業4界別酒吧、卡拉OK等參與接力絕食 發起人：大膽、最後一步

【10:00】酒吧等業界去年底開始被政府勒令停業，酒吧業、卡拉OK、夜總會及麻雀館業界發起接力絕食運動，促請政府交代停業準則。發起人表示，絕食已是大膽而且最後一步的行動，若政府未有回應，自己都不敢想像下一步行動。

泳池泳灘重開｜業界稱部分教練水中仍戴面罩 惟見長者池邊吐口水

【09:45】政府上周五（2日）重開泳池及泳灘，要求在場者上水後要戴口罩。香港康樂體育專業人員總會副會長雲大德在港台節目《千禧年代》表示，游泳教練都有遵守規定，部分人在水上都有戴膠製面罩，但見仍有長者泳客會繼續在池邊吐口水，希望救生員加強巡視。

(鄭子峰攝)

【09:30】政府今日起恢復為市民接種復必泰疫苗，中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心外，有不少市民排隊等候；政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦有到場準備接種。

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新冠肺炎｜昨日無源頭不明 專家：兩周共10宗源頭不明傳播鏈未斷【08:30】本港昨日（4日）只有輸入個案無本地個案，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，連續兩周每周源頭不明個案都有5宗，反映疫情持續橫行，社區繼續有隱性傳播鏈；他又相信兩三日後才會發現於復活節感染，而潛伏期較短的確診患者，他促請政府假期後要加強檢測，盡快找出確診者，「唔好一代傳一代，就控制到可能出現嘅反彈」。



另外，他又指輸入個案佔近日確診者8成，當中更有不少帶有變種病毒，形容就算「城牆牢不可破，咁多人攻入嚟都會突破到」，呼籲政府重新考慮，能否暫停外傭來港，或者增加接種疫苗的附加措施，否則一旦有變種病毒流入香港，社會的付出就付諸東流，經濟民生的代價更沉重。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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▼4月4日患者住所及行蹤▼

【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。而7宗輸入個案，有5宗帶N501Y變種病毒，其中3人居於北角華美達盛景酒店，而餘下2人居於西營盤華美達海景酒店，及東涌世茂福朋喜來登酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。

確診大廈食肆｜單日增7宗輸入確診個案 3人住北角華美達盛景酒店

4月4日疫情總覽：

新冠疫苗｜外籍血癌漢預約復必泰去錯中心打錯科興 政府致歉

新冠肺炎｜今錄7宗輸入個案 5人有變種病毒 隔一周再無本地確診

新冠疫苗｜62歲高血壓男子上周五離世 25日前曾接種科興疫苗

安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規 未確保顧客嘟app或登記資料

酒吧、雀館復業無期 代表宣布絕食：沙灘逼爆 點解我哋獨自痛苦

屯門曾咀龕場啟用後首個清明節 限聚令下市民分批拜祭

清明節多人上山祭祖 有人即場除口罩食燒肉 長者呻戴口罩辛苦

清明節拜山人潮：

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼

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▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼