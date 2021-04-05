新冠肺炎・最新｜消息：增15輸入個案來自巴菲印　另有一源頭不明

撰文： 王潔恩 鍾妍 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 歐陽德浩 林穎嫺 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-05 13:02

本港新冠肺炎疫情稍緩，周日（4月4日）本地零確診，亦是連續兩日無不明源頭個案，但新增7宗確診個案皆為輸入病例，當中五人帶變種病毒，本港累計個案達11,509宗。 復活節長假期間本港多處都人山人海，尤其郊野地區及離島，到處都逼滿人潮，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。 早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，周一開始重啟接種計劃。

【12:00】消息指，本港今日增加15宗輸入及1宗源頭不明個案，據了解涉巴基斯坦、菲律賓及印度。

K11 Musea名潮食館稱機電署證通風合格 政府反駁：無派員參與

【11:45】名潮食館群組造成57人感染，該餐廳早前公開表示，機電工程署早前委派的人員搜集數據，證明餐廳符合標準。政府事隔四日後反駁，無任何一個政府部門有參與餐廳提到的研究，又指出食肆座位跟廚房的空氣流通要分開計算，才符合法例要求，無證據顯示港大微生物學系講座教授袁國勇等專家的調查有漏洞。

袁國勇：外籍漢去錯中心打錯科興屬個別事件 轉針或需補打2、3針

【10:25】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在接種疫苗後見記者表示，今日亦是以皮裡注射接種第二劑復必泰疫苗，他強調屬個人實驗，市民不需要仿傚；他又對指，以往季節性流感亦曾試過皮裡注射，會產生較多抗體。

對於一名外籍患血癌的男子錯誤於九龍灣體育館社區接種中心接種科興疫苗，而非原先預約的打復必泰疫苗，袁國勇表示相信只屬個別事件，又指整個接種計劃有質素，不擔心事件發生太多，相信員工只要多接受訓練及提高警覺性，不會再發生類似事件；他又指，該名男子應諮詢醫生意見再決定是否重新轉打復必泰。

停業4界別酒吧、卡拉OK等參與接力絕食 發起人：大膽、最後一步

【10:00】酒吧等業界去年底開始被政府勒令停業，酒吧業、卡拉OK、夜總會及麻雀館業界發起接力絕食運動，促請政府交代停業準則。發起人表示，絕食已是大膽而且最後一步的行動，若政府未有回應，自己都不敢想像下一步行動。

泳池泳灘重開｜業界稱部分教練水中仍戴面罩 惟見長者池邊吐口水

【09:45】政府上周五（2日）重開泳池及泳灘，要求在場者上水後要戴口罩。香港康樂體育專業人員總會副會長雲大德在港台節目《千禧年代》表示，游泳教練都有遵守規定，部分人在水上都有戴膠製面罩，但見仍有長者泳客會繼續在池邊吐口水，希望救生員加強巡視。

(鄭子峰攝)

【09:30】政府今日起恢復為市民接種復必泰疫苗，中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心外，有不少市民排隊等候；政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦有到場準備接種。

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜昨日無源頭不明 專家：兩周共10宗源頭不明傳播鏈未斷【08:30】本港昨日（4日）只有輸入個案無本地個案，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，連續兩周每周源頭不明個案都有5宗，反映疫情持續橫行，社區繼續有隱性傳播鏈；他又相信兩三日後才會發現於復活節感染，而潛伏期較短的確診患者，他促請政府假期後要加強檢測，盡快找出確診者，「唔好一代傳一代，就控制到可能出現嘅反彈」。



另外，他又指輸入個案佔近日確診者8成，當中更有不少帶有變種病毒，形容就算「城牆牢不可破，咁多人攻入嚟都會突破到」，呼籲政府重新考慮，能否暫停外傭來港，或者增加接種疫苗的附加措施，否則一旦有變種病毒流入香港，社會的付出就付諸東流，經濟民生的代價更沉重。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

▼4月4日患者住所及行蹤▼

【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。而7宗輸入個案，有5宗帶N501Y變種病毒，其中3人居於北角華美達盛景酒店，而餘下2人居於西營盤華美達海景酒店，及東涌世茂福朋喜來登酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。

確診大廈食肆｜單日增7宗輸入確診個案 3人住北角華美達盛景酒店

4月4日疫情總覽：

新冠疫苗｜外籍血癌漢預約復必泰去錯中心打錯科興 政府致歉

新冠肺炎｜今錄7宗輸入個案 5人有變種病毒 隔一周再無本地確診

新冠疫苗｜62歲高血壓男子上周五離世 25日前曾接種科興疫苗

安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規 未確保顧客嘟app或登記資料

酒吧、雀館復業無期 代表宣布絕食：沙灘逼爆 點解我哋獨自痛苦

屯門曾咀龕場啟用後首個清明節 限聚令下市民分批拜祭

清明節多人上山祭祖 有人即場除口罩食燒肉 長者呻戴口罩辛苦

清明節拜山人潮：

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼

+ 13 + 13 + 13

▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼