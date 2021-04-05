新冠肺炎・最新｜連續兩日未見不明源頭確診　長假期多處人山人海

撰文： 王潔恩 鍾妍 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 歐陽德浩 林穎嫺 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-05 07:00

本港新冠肺炎疫情稍緩，周日（4月4日）本地零確診，亦是連續兩日無不明源頭個案，但新增7宗確診個案皆為輸入病例，當中五人帶變種病毒，本港累計個案達11,509宗。 復活節長假期間本港多處都人山人海，尤其郊野地區及離島，到處都逼滿人潮，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。 早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，周一開始重啟接種計劃。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

▼4月4日患者住所及行蹤▼

【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。而7宗輸入個案，有5宗帶N501Y變種病毒，其中3人居於北角華美達盛景酒店，而餘下2人居於西營盤華美達海景酒店，及東涌世茂福朋喜來登酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。

確診大廈食肆｜單日增7宗輸入確診個案 3人住北角華美達盛景酒店

4月4日疫情總覽：

新冠疫苗｜外籍血癌漢預約復必泰去錯中心打錯科興 政府致歉

新冠肺炎｜今錄7宗輸入個案 5人有變種病毒 隔一周再無本地確診

新冠疫苗｜62歲高血壓男子上周五離世 25日前曾接種科興疫苗

安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規 未確保顧客嘟app或登記資料

酒吧、雀館復業無期 代表宣布絕食：沙灘逼爆 點解我哋獨自痛苦

屯門曾咀龕場啟用後首個清明節 限聚令下市民分批拜祭

清明節多人上山祭祖 有人即場除口罩食燒肉 長者呻戴口罩辛苦

清明節拜山人潮：

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼

+ 13 + 13 + 13

▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼