新冠肺炎・最新｜連續兩日未見不明源頭確診　長假期多處人山人海

撰文：王潔恩鍾妍朱海棋李恩慈勞敏儀陳淑霞麥凱茵袁澍歐陽德浩林穎嫺黃穎津
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本港新冠肺炎疫情稍緩，周日（4月4日）本地零確診，亦是連續兩日無不明源頭個案，但新增7宗確診個案皆為輸入病例，當中五人帶變種病毒，本港累計個案達11,509宗。
復活節長假期間本港多處都人山人海，尤其郊野地區及離島，到處都逼滿人潮，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。
早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，周一開始重啟接種計劃。
▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼
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▼4月4日患者住所及行蹤▼
【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。而7宗輸入個案，有5宗帶N501Y變種病毒，其中3人居於北角華美達盛景酒店，而餘下2人居於西營盤華美達海景酒店，及東涌世茂福朋喜來登酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。
確診大廈食肆｜單日增7宗輸入確診個案 3人住北角華美達盛景酒店
4月4日疫情總覽：
新冠肺炎｜今錄7宗輸入個案 5人有變種病毒 隔一周再無本地確診
新冠疫苗｜62歲高血壓男子上周五離世 25日前曾接種科興疫苗
安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規 未確保顧客嘟app或登記資料
酒吧、雀館復業無期 代表宣布絕食：沙灘逼爆 點解我哋獨自痛苦
清明節拜山人潮：
▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼
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▼4月2日復活節假期首天 泳客排隊進入九龍公園泳池▼
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