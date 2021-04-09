舞台劇導演黃嘉威性侵多名少女　判囚七年半　官斥有女友仍不安份

撰文： 朱棨新 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-09 11:53

舞台劇導演及演員黃嘉威於4年間，透過社交平台認識4名少女，藉詞找模特兒誘少女拍性感照片，甚至裸照，期間趁機性侵對方，包括要求對方口交，和拍「男友視覺」為由摸胸，更曾使用震動器。他與其中一名15歲少女性交時，更以隱藏鏡頭拍下過程。黃早前承認對16歲以下兒童作出猥褻行為等18罪，今(9日)在高等法院被判監7年半。法官判刑時引述求情和報告內容，指被告有相處多年的女友，但仍不安分，隨意與他人發生性行為。而其中一名受害女童A，遭被告用作性發洩工具，青春期被毀。

被告黃嘉威（39歲）早前承認7項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項製作兒童色情物品罪、1項企圖製作兒童色情物品罪、3項非禮罪及1項與16歲以下兒童進行非法性交罪，合共18罪。

報告指被告控制涉案女童 以得到工作上無法得到的滿足感

法官今判刑引述女童A的創傷報告，報告指她年幼時受被告恐嚇，被用作性發洩工具，令她受到嚴重心理折磨，青春期被毀，對自己及外界的觀感扭曲，而她仍生活在恐懼及羞愧中，需要繼續接受心理治療。

而被告的精神及心理報告顯示，他沒有精神病，也沒孌童癖，報告透露他會與朋友隨意進行性交，以獲被呵護的感覺，亦無需負上責任，而被告控制涉案女童，令他得到工作上無法得到的滿足感，他需要接受壓力管理及性慾控制的治療。

官指罪行性質嚴重 109封求情信亦作用不大

辯方的求情亦透露，被告因無法控制慾念而犯案，但還押兩年間已作反省，也承認自己有一個相處多年的女友，但仍不安分，隨意與他人發生性行為。

法官邱智立指，被告經精心部署計劃，誘騙比他年紀少、入世未深的女童，女童A至今仍受事件影響，她本應可享受快樂的青春期，但卻在創傷陰影中渡過，雖然其餘3名女童不願索取創傷報告，但相信事件對她們一定有深遠影響。

邱官認為，罪行性質嚴重，被告的良好紀錄及其呈上達109封的求情信，求情作用不大，考慮所有案中因素後，作以上判刑。

4名事主年齡介乎13至16歲

案件發生於2014至2018年間，4名女事主事發時介乎13歲至16歲。

案情指，女童A在13歲時認識自稱是攝影師的被告。他邀請A為模特兒，並相約對方到賓館。A先照了一些照片，再按被告要求穿上露出胸部及下體的性感內衣拍攝。被告又教A擺出性感姿勢，繼而叫A脫光衣服，拍她的裸照。A之後被蒙眼，替被告口交，

要少女A為其口交並使用震動器

被告之後多次相約A要求她口交，又使用震動器。再者，被告得知A年滿16歲，與男友發生性行為後，亦作相同要求。惟A男友發現A與被告的對話，事件曝光。警方在被告的電腦內，發現涉及A的口交及手淫片段。

以找模特兒為由誘多名事主上賓館

警方調查後發現，被告同以找模特兒為由，誘女事主B、C及D分別到賓館拍照。他說服B及D穿上性感內衣拍照，並拍下兩人的裸照；被告又藉詞教B及C擺性感姿勢，摸胸及臀部。

以隱藏鏡頭偷拍與事主共浴照

此外，被告在其中一次會面，與當時只有15歲的B性交，被告更以隱藏鏡頭拍下過程；與全裸的D在浴室拍照時，被告則稱要拍攝「男友視角」，觸碰她的胸部。

案件編號：HCCC237/2020