新冠肺炎．最新｜增7宗確診3宗屬本地有關連個案　住油塘邨華塘樓

撰文： 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-06 15:01

本港新冠肺炎疫情稍緩，昨日（5日）新增16宗個案，當中15宗為輸入個案，連續兩日無源頭不明個案後再度「斷攬」，新增一宗本地源頭不明個案，患者為一名32歲旺角惠豐中心豐澤男店員，曾到鯉魚門市場購物。昨半日初步確診只有3宗，均為輸入個案，政府專家顧問袁國勇昨指近日確診數字偏低，可能是因為市民放假不看醫生，他指隱形傳播鏈未斷，復活節後或再現個案，甚至有爆發。

▼4月6日 市民進入未開放的大埔龍尾泳灘堆沙嬉水▼

+ 21 + 21 + 21

今增7宗確診 3宗個案住油塘邨 染疫12日大男嬰成年紀最細患者

【14:49】新冠疫情繼續緩和，今日新增7宗確診個案，當中有4宗為輸入個案，3宗本地個案與其餘個案有關連，沒有源頭不明個案，本港累計有11 532宗病例。3宗本地個案均報居於油塘邨華塘樓，料為昨日確診的32歲不明源頭男患者的家人，其中剛出生12日的男嬰亦確診，為至今年齡最小的患者。



另外4宗輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。

【14:05】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港過去24小時新增7宗確診個案，當中4宗是輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。而3宗本地個案屬於有關連個案，全部都是居於油塘邨華塘樓，相信是昨日確診的惠豐中心豐澤店舖確診員工家人。

【13:55】香港中文大學醫學院今日（6日）公佈一項研究結果，發現幼兒不論是病毒載量及帶活性病毒的比例都偏高，而且持續帶活性病毒的時間也極長，不容忽視幼兒成為「隱形傳播者」的風險，本港確診兒童個案，比例較內地及歐美國家高，當中兩成為3歲以下幼兒，有不少個案沒有病徵。研究建議當局為該年齡組別檢測時，使用非入侵性且準確度高的糞便檢測。

新冠肺炎｜中大醫學院︰幼兒載毒量偏高 多隱形個案 倡糞便檢測

【13:50】今日（6日）為復活節假期最後一天，早上10時，位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心已有逾半百名已預約接種的市民排隊。

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑今早亦到場接種第二劑疫苗，他原本預約在4月4日接種第二劑疫苗，受停打影響而需改到今日。他又表示，自己更偏向接種由中國生產的科興疫苗，但因希望到外地探望家人，因此選擇接種復必泰疫苗，「會方便啲」。

復必泰疫苗｜接種中心排長龍 蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。（孔繁栩攝）

【13:30】將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。

有建造業工人表示，定期檢測雖然造成不便，但有助控制地盤疫情，他批評早前有部份地盤監工為求趕工，未有完善監督導致爆疫，「呢啲行為好自私，為社會健康唔可以自私」。新都城中心二期早前曾有患者到訪，有家庭主婦僅逗留十分鐘亦感憂心，特地趕來檢測：「接個仔放學入一入商場，好彩個仔無去咋。」

特定群組檢測限期屆滿 檢測中心排長龍 地盤工：唔可以自私

【13:20】本港累計有173宗帶變種病毒的新冠肺炎確診個案，當中超過四成患者來自菲律賓。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如果禁止航班由菲律賓來港，或會影響港人聘請外傭。許樹昌建議政府考慮，是否應要求中介公司，先安排菲傭在當地打針，才可上機來港工作。

變種病毒｜許樹昌：政府應考慮需否要求菲傭先接種疫苗 才可來港

【12:45】位於荔枝角公園體育館的疫苗接種中心門外，一度出現近百人的輪候人龍，有留學生表示，因第二劑疫苗延期，故要改機票返英國，感到少許困擾；亦有市民指，相信包裝瑕疵問題，不影響疫苗質素，故不感到擔心。

復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍 第二劑延期累留學生改機票

【11:48】消息指，今天新增少於10宗確診個案，無源頭不明個案，不設疫情記者會。

變種新冠病毒｜曾祈殷：倘考慮禁飛菲律賓航班 應考慮聘外傭問題

【09:50】新冠肺炎本地疫情緩和，惟最近多輸入個案，不少變種病毒個案昰菲律賓來港人士。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前本港應重視外防輸入，而當局亦應小心考慮菲律賓航班禁飛問題，指本港很多家庭都會僱用菲律賓外傭，入境處及衞生防護中心要評估，如果實施禁飛，如何將對已經聘請外傭家庭的影響減至最低。

新冠疫苗｜林哲玄：打錯針不應發生 現時預約短訊有提疫苗款式

【09:33】新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心出現嚴重「漏洞」。九龍灣體育館社區接種中心在未確認接種者預約詳情的情況下，錯誤為一名原本預約打BioNTech復必泰疫苗的外籍血癌患者，接種科興疫苗，引發社會熱議。

負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，事件不幸，絕不應再發生。他又分享自己接種疫苗的親身經驗，指前兩條短訊都沒有指明疫苗名稱，但上月底的短訊已經改善。

強制檢測場所｜豐澤男店員確診 住所、公司及買餸街市三處上榜

【00:01】衞生署昨日（5日）公布新增16宗確診個案，只有一宗是本地個案。患者為旺角豐澤電器一名33歲男店員，感染源頭不明。他與另外兩個早前確診個案同樣到過住所附近的油塘鯉魚門市場買餸，因此該處連同他居住的油塘邨華塘樓及旺角惠豐中心豐澤，均被列入強制檢測處所，近兩周曾身處上述地點超過兩小時人士，均需前往進行病毒檢測。

▼4月5日患者住所及行蹤▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：新冠肺炎・4.5｜增1本地個案 袁國勇籲打疫苗：一係永不放寬防疫

3間「轉場」科興疫苗接種中心停收新預約 5月轉打復必泰

復必泰｜預約被改至登機前數小時 趕赴美7旬女士獲安排即日打針

復必泰疫苗復打首日近1.2萬人接種 中年婦昨打科興後胸口痛送院

新冠疫苗｜復必泰重新開打 袁國勇：港大隨機測試250劑無受污染

新冠肺炎｜昨日無源頭不明 專家：兩周共10宗源頭不明傳播鏈未斷

+ 4 + 4 + 4

直擊石澳沙灘士多燒烤場40人除罩圍爐BBQ 涉圍限聚令無王管

泳池泳灘重開｜業界稱部分教練水中仍戴面罩 惟見長者池邊吐口水

強制檢測大廈｜多三處上榜 包括旺角惠豐中心豐澤、鯉魚門市場

豐澤男售貨員無源頭確診 2確診患者亦曾訪鯉魚門市場須強制檢測

油塘鯉魚門市場近期累計3患者曾光顧 街坊：或改到其他街市買餸

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.5復必泰疫苗恢復接種首日▼