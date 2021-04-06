新冠肺炎．最新｜消息：今天新增少於10宗確診　無源頭不明

撰文： 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-06 11:48

本港新冠肺炎疫情稍緩，昨日（5日）新增16宗個案，當中15宗為輸入個案，連續兩日無源頭不明個案後再度「斷攬」，新增一宗本地源頭不明個案，患者為一名32歲旺角惠豐中心豐澤男店員，曾到鯉魚門市場購物。昨半日初步確診只有3宗，均為輸入個案，政府專家顧問袁國勇昨指近日確診數字偏低，可能是因為市民放假不看醫生，他指隱形傳播鏈未斷，復活節後或再現個案，甚至有爆發。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【11:48】消息指，今天新增少於10宗確診個案，無源頭不明個案，不設疫情記者會。

變種新冠病毒｜曾祈殷：倘考慮禁飛菲律賓航班 應考慮聘外傭問題

【09:50】新冠肺炎本地疫情緩和，惟最近多輸入個案，不少變種病毒個案昰菲律賓來港人士。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前本港應重視外防輸入，而當局亦應小心考慮菲律賓航班禁飛問題，指本港很多家庭都會僱用菲律賓外傭，入境處及衞生防護中心要評估，如果實施禁飛，如何將對已經聘請外傭家庭的影響減至最低。

新冠疫苗｜林哲玄：打錯針不應發生 現時預約短訊有提疫苗款式

【09:33】新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心出現嚴重「漏洞」。九龍灣體育館社區接種中心在未確認接種者預約詳情的情況下，錯誤為一名原本預約打BioNTech復必泰疫苗的外籍血癌患者，接種科興疫苗，引發社會熱議。

負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，事件不幸，絕不應再發生。他又分享自己接種疫苗的親身經驗，指前兩條短訊都沒有指明疫苗名稱，但上月底的短訊已經改善。

強制檢測場所｜豐澤男店員確診 住所、公司及買餸街市三處上榜

【00:01】衞生署昨日（5日）公布新增16宗確診個案，只有一宗是本地個案。患者為旺角豐澤電器一名33歲男店員，感染源頭不明。他與另外兩個早前確診個案同樣到過住所附近的油塘鯉魚門市場買餸，因此該處連同他居住的油塘邨華塘樓及旺角惠豐中心豐澤，均被列入強制檢測處所，近兩周曾身處上述地點超過兩小時人士，均需前往進行病毒檢測。

▼4月5日患者住所及行蹤▼

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昨日總覽：新冠肺炎・4.5｜增1本地個案 袁國勇籲打疫苗：一係永不放寬防疫

3間「轉場」科興疫苗接種中心停收新預約 5月轉打復必泰

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新冠疫苗｜復必泰重新開打 袁國勇：港大隨機測試250劑無受污染

新冠肺炎｜昨日無源頭不明 專家：兩周共10宗源頭不明傳播鏈未斷

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直擊石澳沙灘士多燒烤場40人除罩圍爐BBQ 涉圍限聚令無王管

泳池泳灘重開｜業界稱部分教練水中仍戴面罩 惟見長者池邊吐口水

強制檢測大廈｜多三處上榜 包括旺角惠豐中心豐澤、鯉魚門市場

豐澤男售貨員無源頭確診 2確診患者亦曾訪鯉魚門市場須強制檢測

油塘鯉魚門市場近期累計3患者曾光顧 街坊：或改到其他街市買餸

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.5復必泰疫苗恢復接種首日▼