FB資料外洩　私隱專員：已展開循規調查　平台用戶應改密碼

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-06 10:16

Facebook發生大規模用戶資料外洩事件，本港294萬名facebook用戶的個人資料被上載到互聯網。事件影響廣泛，涉全球106個國家或地區，共5.33億用戶的個人資料。私隱專員鍾麗玲今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，私隱專員公署已經就事件展開循例調查，提醒平台用戶警惕，可以更改密碼、設立雙重認證等。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一個節目表示，目前用戶可做的事不多，提醒用戶切忌一個密碼走天涯。

鍾麗玲表示已經就Facebook外洩資料展開循例調查，了解有關被外洩資料涉及2019年的一單外洩事件，用戶的姓名、出生日期、電話、姓名、電郵等資料被上載到網上。她指目前調查方向涉及了解何時外洩，香港受影響的數量及整個系統的安全程度等。目前還未收到港人求助或投訴。

私隱專員鍾麗玲。（資料圖片/羅國輝攝）

她表示，若資料被不法分子使用，可能會被用於網絡借貸，或者起底用途。她說會要求Facebook通知資料被外洩的客戶，盡快處理。

她又說平台用戶需要警惕，有機會收到釣魚郵件或者奇怪電話，或是在網站上交出自己的資料，她又指過去半年騙案數量變多。她說市民可以向平台查詢，或者向私隱專員求助。另外，市民可以透過改密碼、設立雙重認證保護自己。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

方保僑：可做的不多 切忌一個密碼走天涯

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則表示，儘管事件發生在2年前，但是若用戶電郵、電話未轉過，資料仍然是新的。他又說市民可做的不多，但可以改密碼加設雙重驗證，切忌不要一個密碼走天涯。