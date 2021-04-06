今增7宗確診　3宗個案住油塘邨　染疫12日大男嬰成年紀最細患者

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-06 14:48

新冠疫情繼續緩和，今日新增7宗確診個案，當中有4宗為輸入個案，3宗本地個案與其餘個案有關連，沒有源頭不明個案，本港累計有11 532宗病例。3宗本地個案均報居於油塘邨華塘樓，料為昨日確診的32歲不明源頭男患者的家人，其中剛出生12日的男嬰亦確診，為至今年齡最小的患者。 另外4宗輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。

昨日確診的男患者，曾到過鯉魚門市場。（資料圖片/陳淑霞攝）

昨日一名居於油塘邨華塘樓的旺角豐澤男員工（#11512）確診，感染源頭不明，昨日疫情記者會上曾指，該男子與5名家人同住在上址，患者妻子於3月24日在聯合醫院產子，妻子入院篩查時檢測結果為陰性。今日確診的3宗本地個案全部同樣居油塘邨華塘樓，分別為無病徵的31歲女(#11529)、昨日發病的7歲女童(#11530)及一名前日發病、出生僅12日的男嬰(#11531)。

翻查資料，出生僅12日的男嬰，為疫情由去年爆發至今，最年幼的患者。

今日亦繼續有4宗輸入個案，有3宗從印度到港，一宗由巴基斯坦抵港。衞生防護中心發言人指，全球各地疫情仍然非常嚴峻，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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