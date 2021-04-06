01車費計算機｜政府補貼三分一車費　每月最多500元　即計慳幾多

撰文：黃偉倫
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公共交通掀起加價潮，繼港鐵本月起縮減折扣，由8折轉95折變相「加價」後；港府宣布4間專營巴士公司，於4月4日起加價。港府為紓緩市民交通負擔，同時公布延長「公共交通費用補貼計劃」的低門檻安排，同時將每月補貼上限，由本月起由400元提高至500元，有效至今年底。
按照現有安排，每月交通開支達1,700元的市民，就可「賺盡」500元交通補貼。
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政府2019年1月1日推出「公共交通費用補貼計劃」，至2020年增加資助，市民每月公共交通開支只要超出200元，當中的三分一就可獲政府補貼，當時每張八達通每月補貼上限為400元，意味著每月交通開支達1,400元者，可盡取補貼。
每月車費達1,700元可盡取500元津貼
港府2021年3月16日，公布批准4間專營巴士公司於4月4日起加價，同時宣布會將每月交通補貼額上限提高至500元，在2021年4月起生效，而低門檻安排亦會持續。即以往每月交通費超過1,400元者，將可獲得更多補貼，而每月花達1,700元坐車坐船的市民，更可盡取津貼上限500元。
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