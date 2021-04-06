01車費計算機｜政府補貼三分一車費　每月最多500元　即計慳幾多

公共交通掀起加價潮，繼港鐵本月起縮減折扣，由8折轉95折變相「加價」後；港府宣布4間專營巴士公司，於4月4日起加價。港府為紓緩市民交通負擔，同時公布延長「公共交通費用補貼計劃」的低門檻安排，同時將每月補貼上限，由本月起由400元提高至500元，有效至今年底。

按照現有安排，每月交通開支達1,700元的市民，就可「賺盡」500元交通補貼。