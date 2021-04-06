01車費計算機｜政府補貼三分一車費　每月最多500元　即計慳幾多

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

公共交通掀起加價潮，繼港鐵本月起縮減折扣，由8折轉95折變相「加價」後；港府宣布4間專營巴士公司，於4月4日起加價。港府為紓緩市民交通負擔，同時公布延長「公共交通費用補貼計劃」的低門檻安排，同時將每月補貼上限，由本月起由400元提高至500元，有效至今年底。

按照現有安排，每月交通開支達1,700元的市民，就可「賺盡」500元交通補貼。

《香港01》特設車費計算機，讓你計算每月可獲多少補貼，手機App用戶請點擊下圖，開始使用計算機。

政府2019年1月1日推出「公共交通費用補貼計劃」，至2020年增加資助，市民每月公共交通開支只要超出200元，當中的三分一就可獲政府補貼，當時每張八達通每月補貼上限為400元，意味著每月交通開支達1,400元者，可盡取補貼。

每月車費達1,700元可盡取500元津貼

港府2021年3月16日，公布批准4間專營巴士公司於4月4日起加價，同時宣布會將每月交通補貼額上限提高至500元，在2021年4月起生效，而低門檻安排亦會持續。即以往每月交通費超過1,400元者，將可獲得更多補貼，而每月花達1,700元坐車坐船的市民，更可盡取津貼上限500元。

+12
+12
+12
交通津貼｜200元低門檻延長至年底　4月起補貼上限提高至500元
交通津貼｜200元低門檻延長半年　4月1日起補貼上限提高至500元
2021新年｜交通補貼門檻放寬延至6月　一文看清2021公共收費調整
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。