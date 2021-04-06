阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買　擔心引致血栓風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-06 21:33

歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里今日（6日）表示，牛津大學/阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連，歐洲藥品管理局將於未來數小時確認關連，並公布接種疫苗後可能出現的併發症。 港府去年公布購買的三款新冠肺炎疫苗，其一為阿斯利康疫苗。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。至於政府是否應轉購另一款腺病毒載體疫苗，許樹昌直言，「完全唔需要，留返啲錢買第二代疫苗好過啦，可以針對（預防）變種病毒。」

歐洲藥品管理局：阿斯利康與血栓明顯有關

歐洲藥品管理局疫苗主管卡瓦萊里接受意大利傳媒訪問時稱，血栓明顯與阿斯利康疫苗有關，但目前未清楚是甚麼原因引起。他補充，大腦出現血栓情況的接種者當中，年輕人的數目高於他們預期。歐洲藥品管理局希望盡快釐清相關情況，並公布接種疫苗後可能出現的併發症。

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌：阿斯利康藥廠未申請在港緊急使用

許樹昌稱，不建議政府購買阿斯利康疫苗。由於本港已購入科興和復必泰疫苗，各有750萬劑，即合共1,500萬劑，足夠讓全港市民各接種兩劑；而現時本港外防輸入的措施做得好，個案不算多，相信兩款疫苗能應付接種需要。他續說，看過各國的報道和數據，擔心疫苗存在引致血栓風險，而阿斯利康藥廠尚未申請批准在港緊急使用，專家委員會暫時毋須研究更多臨床數據。

被問到政府是否需要轉購另一款腺病毒載體疫苗，許樹昌直言，「完全唔需要，留返啲錢買第二代疫苗好過啦，可以針對（預防）變種病毒。」