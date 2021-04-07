新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於10宗　未來一周為長假後爆疫關鍵

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（6日）新增7宗確診個案，當中3宗為本地個案，患者皆為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。另外，初步確診個案少於10宗。專家指出，五日復活節及清明節長假不少人外出聚會，本來一周為會否再爆疫關鍵時間。

歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里表示，牛津大學／阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日　荔枝角公園體育館▼

+2
+2
+2

旅遊旺季不再　月入6位數旅行社經理被裁轉行保安：馬死落地行

【08:00】復活節原是旅遊旺季，惟疫情持續，旅遊業界至今仍然是「寒冬期」。入行逾30年、月入可達6位數字的旅遊從業員Cat，擔任過不同職位，如領隊、銷售員、經理，直至去年年底被裁員，無奈離開喜歡的行業，轉為任職保安員，「馬死落地行」，直言不少同行間已轉行做保安、檢測員。說起未來，她仍相信旅遊業有希望，望有日可重拾本業，「不止是為了錢，真的讀萬卷書不如行萬里路」。

Cat入行30多年，由前線領隊做到經理，未想過疫情持續一年，旅業陷入「寒冬」：「活了幾十年人，都沒有想過這一日。」（張浩維攝）

保安牌│去年多2.8萬人有　總人數破35萬　業界：踴躍情況十年首見

【08:00】疫情爆發逾年，失業率持續高企，不少人靠散工過活。根據保安局最新數據，去年持保安牌人數突破35萬，按年增加2.8萬人，當中31至50歲的年齡組群增幅明顯，一年間增加逾萬人入行。
有物管業界人士表示，踴躍情況十年首見，「整體年青化，空中服務員都有」，亦令行內人數接近飽和；亦有旅遊業工會指，行業過去停擺一年，不少人靠臨時工維持生計，相信至少三分一從業員有考保安牌，以備不時之需。

確診大廈食肆｜豐澤男店員一大兩小家人確診　7歲女曾到安基商場

【00:01】新冠肺炎疫情稍緩，昨日（6日）增7宗個案，當中3宗為本地個案，患者相信均為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。根據衞生防護中心晚上公布的列表，與男店員同住的7歲女孩，曾到牛頭角安基商場。

▼4月6日患者住所及行蹤▼

+2
+2
+2

▼4.6復活節假期最後一日　東龍島垃圾處處▼

+25
+25
+25

▼4.6復活節假期最後一日　市民淺水灣曬太陽▼

+5
+5
+5

昨日總覽：新冠肺炎．4.6｜增7人確診無源頭不明個案　累計50萬人已打疫苗

今增7宗確診　3宗個案住油塘邨　染疫12日大男嬰成年紀最細患者

油塘鯉魚門市場接連有3患者曾到　用安心出行街坊：響咗七次通知

鯉魚門市場設檢測車　街坊憂現金交易播毒　摸完會「洗錢」消毒

Coffee林芊妤近日流產　網民憂上月打復必泰所致　專家引數據反駁

復必泰疫苗｜接種中心排長龍　蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍　第二劑延期累留學生改機票

復必泰疫苗復打｜數據揭近700人「偷步打針」？一文看清政府解釋

新冠疫苗｜5人打復必泰後送院　老翁胸部不適、老婦高血壓需留院

新冠肺炎丨歐洲藥品管理局官員：阿斯利康疫苗與血栓存在關連

阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買：留返買第二代疫苗

復活節｜東龍島變垃圾山　意粉廚餘掛樹枝　營友促帶走自己垃圾

復活節假期最後一天　淺水灣泳灘人頭湧湧　市民分開紥營避限聚令

復活節｜大美督逼爆現單車龍　家長「困港」笑指成放風箏熟練技工

復活節｜警方長假期間票控近千人涉違限聚令　庫房進帳近480萬元

龍尾泳灘未正式開放　欠救生員當值　市民照闖嬉水現小型垃圾山

▼4.6復活節假期最後一日　大美督人車爭路▼

+8
+8
+8

▼4.6復活節假期最後一日　市民闖龍尾灘遊玩▼

+18
+18
+18
新冠肺炎丨歐洲藥品管理局官員：阿斯利康疫苗與血栓存在關連
新冠肺炎｜中大醫學院︰幼兒載毒量偏高　多隱形個案　倡糞便檢測
阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買：留返買第二代疫苗
復必泰疫苗｜接種中心排長龍　蘇錦樑現身打針：希望去外地探親
變種病毒｜許樹昌：政府應考慮需否要求菲傭先接種疫苗　才可來港
新冠疫苗｜林哲玄：打錯針不應發生　現時預約短訊有提疫苗款式
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。