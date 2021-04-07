新冠肺炎．最新｜消息：今增約10宗確診　再有源頭不明個案

撰文： 朱海棋 李恩慈 黃偉倫 麥凱茵 梁煥敏 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-07 13:00

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（6日）新增7宗確診個案，當中3宗為本地個案，患者皆為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。另外，初步確診個案少於10宗。專家指出，五日復活節及清明節長假不少人外出聚會，本來一周為會否再爆疫關鍵時間。 消息透露，今日新增約10宗確診個案，包括源頭不明個案。 歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里表示，牛津大學／阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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聶德權指復必泰供應有限打針趁早 許樹昌解畫：唔係打完呢批就無

【12:59】新一批30萬劑復必泰疫苗上周到港，本港恢復接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權日前表示，該疫苗供應期有限，接種者要趁早。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌估計，聶德權意思並非「打完呢批就無」，而是表示每批數量不多，有效期亦只有6個月，提醒市民盡快注射疫苗。

【12:19】據了解，今日有10宗確診個案，包括源頭不明患者，疫情記者會將交代。

菲律賓、印度個案多兼有變種病毒 何栢良形容「雙高風險」應禁飛

【11:51】本港第四波疫情緩和，不過輸入個案持續襲港，尤以菲律賓及印度等居多。有專家表示，該兩個國家確診個案多，又被變種病毒肆虐屬於「雙高風險國家」，促請政府盡快禁止兩地人士來港，一旦有變種個案流入香港，會出現災難性後果。

確診者到過鯉魚門廣場街市 區議員：檔販拒戴口罩屢勸不聽

【11:47】鯉魚門廣場街市早前有確診者到訪，被納入強制檢測範圍。有區議員稱，街市人流銳減，凍肉檔生意大跌八成，又提到街市衞生情況尚算可以，但有檔販不戴口罩、吸煙，屢勸不改。

復課｜華仁小學11學生完成檢疫 學校今復課 足球教練康復出院

【11:07】復活節假期後，部份學校今日（7日）起陸續復課，當中包括早前有11名學生需要檢疫隔離的北角番禺會所華仁小學，校方公布，有關學生檢測陰性，並已在周日（4日）完成檢疫。據知，該校今日安排小三至小六學生回校，至於早前有班級需要檢疫的小一及小二，則將於明天（8日）復課。不少回家學生都對可回校感開心。

教育局早前表示，疫情容許逐步增加面授課堂時間，所有學校在復活節假後，可安排不多於全校三分二學生回校上課，上課時間仍以半天為限。

旅遊旺季不再 月入6位數旅行社經理被裁轉行保安：馬死落地行

【08:00】復活節原是旅遊旺季，惟疫情持續，旅遊業界至今仍然是「寒冬期」。入行逾30年、月入可達6位數字的旅遊從業員Cat，擔任過不同職位，如領隊、銷售員、經理，直至去年年底被裁員，無奈離開喜歡的行業，轉為任職保安員，「馬死落地行」，直言不少同行間已轉行做保安、檢測員。說起未來，她仍相信旅遊業有希望，望有日可重拾本業，「不止是為了錢，真的讀萬卷書不如行萬里路」。

Cat入行30多年，由前線領隊做到經理，未想過疫情持續一年，旅業陷入「寒冬」：「活了幾十年人，都沒有想過這一日。」（張浩維攝）

保安牌│去年多2.8萬人有 總人數破35萬 業界：踴躍情況十年首見

【08:00】疫情爆發逾年，失業率持續高企，不少人靠散工過活。根據保安局最新數據，去年持保安牌人數突破35萬，按年增加2.8萬人，當中31至50歲的年齡組群增幅明顯，一年間增加逾萬人入行。

有物管業界人士表示，踴躍情況十年首見，「整體年青化，空中服務員都有」，亦令行內人數接近飽和；亦有旅遊業工會指，行業過去停擺一年，不少人靠臨時工維持生計，相信至少三分一從業員有考保安牌，以備不時之需。

確診大廈食肆｜豐澤男店員一大兩小家人確診 7歲女曾到安基商場

【00:01】新冠肺炎疫情稍緩，昨日（6日）增7宗個案，當中3宗為本地個案，患者相信均為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。根據衞生防護中心晚上公布的列表，與男店員同住的7歲女孩，曾到牛頭角安基商場。

▼4月6日患者住所及行蹤▼

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▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.6｜增7人確診無源頭不明個案 累計50萬人已打疫苗

今增7宗確診 3宗個案住油塘邨 染疫12日大男嬰成年紀最細患者

油塘鯉魚門市場接連有3患者曾到 用安心出行街坊：響咗七次通知

鯉魚門市場設檢測車 街坊憂現金交易播毒 摸完會「洗錢」消毒

Coffee林芊妤近日流產 網民憂上月打復必泰所致 專家引數據反駁

復必泰疫苗｜接種中心排長龍 蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍 第二劑延期累留學生改機票

復必泰疫苗復打｜數據揭近700人「偷步打針」？一文看清政府解釋

新冠疫苗｜5人打復必泰後送院 老翁胸部不適、老婦高血壓需留院

新冠肺炎丨歐洲藥品管理局官員：阿斯利康疫苗與血栓存在關連

阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買：留返買第二代疫苗

復活節｜東龍島變垃圾山 意粉廚餘掛樹枝 營友促帶走自己垃圾

復活節假期最後一天 淺水灣泳灘人頭湧湧 市民分開紥營避限聚令

復活節｜大美督逼爆現單車龍 家長「困港」笑指成放風箏熟練技工

復活節｜警方長假期間票控近千人涉違限聚令 庫房進帳近480萬元

龍尾泳灘未正式開放 欠救生員當值 市民照闖嬉水現小型垃圾山

▼4.6復活節假期最後一日 大美督人車爭路▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民闖龍尾灘遊玩▼