李宇軒被控勾結外國勢力等罪再訊　逾10部警方電單車為囚車開路

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-07 13:54

12名港人去年欲潛逃離境時，被內地海警截獲。其中8人在內地刑滿出獄後，被遣返回港。當中「香港故事」成員李宇軒，返港後被控勾結外國勢力、串謀協助罪犯，以及無牌管有彈藥共三罪。案件今（7日）於西九龍裁判法院再提堂，完成強制檢疫令的李宇軒將出庭應訊。於下午1時許，法院外有多輛警車為囚車開路，包括10多部電單車。

被告李宇軒（30歲）被控3罪，其中串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指李於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

李亦被控串謀協助罪犯罪，指他於2020年7月某日至8月23日在港，在他犯可逮捕的罪行，即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪後，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

至於無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日在沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

案件編號：WKCC1107/2021