承認參與831集會　黎智英求情稱非為私利　楊森指認罪但不認錯

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-07 16:54

黎智英、楊森和李卓人涉於前年831，在警方發出反對通知書下，仍在港島參與遊行。3人今早在區域法院承認一項明知而參與未經批准集結罪。黎智英透過律師求情指，他犯案非為私利，著法庭判刑時考慮他對香港經濟做出重大貢獻。而自行求情的楊森，則指雖認罪但不認錯，又指為了爭取更公平的法例，才主動以身試法。

被告黎智英（72歲）、楊森（72歲）和李卓人（63歲），被控於2019年8月31日明知而參與未經批准集結罪。

辯方指法庭可考慮判罰款或緩刑 若法官判囚 望與其他案件的判刑部份同期執行

辯方資深大律師蔡維邦首先替黎智英求情，指案發當日的遊行活動以和平形式進行，相對於2019年夏天一系列的示威活動以及案發當日港島其他地方爆發的衝突，本案的遊行並不涉及暴力，又稱雖然控方描述有示威者試圖衝擊警方防線，但從現場片段可見示威者都跟從現場警員指示轉往下亞厘畢道，只有一名女士和警員理論，並沒有爆發衝突。

辯方又稱，黎是次犯案非為求私利，而是本著公民責任而對政府表達不滿，故求法庭考慮他對香港經濟做出重大貢獻、年紀老邁等原因予以輕判。辯方又稱， 從以往案例可見，干犯同類案件往往只是罰款了事，但稱如法庭認為罰款未足以反映控罪的嚴重性，可考慮判處緩刑；如法庭必須判處被告即時監禁，亦希望考慮被告在開審前認罪，加上案件特殊並與另外數案存有關聯的情況下，准許被告部分刑期與其他未經批准集結案的刑期同期執行，以及給予被告20-25%的刑期減免。

楊森寄語泛民 不要做忠誠反對派

楊森則決定自行陳詞，稱雖然自己認罪但不認錯亦不會求情，願意接受法律的刑責，並引述著名政治學學者John Rawls 的公民抗命理論，指為了爭取更公平的法例，在本案中他決定主動以身試法，來抗議《公安條例》和警方借反對通知書禁止市民和平集會的行為。楊稱，他以身試法，堅持示威和遊行的權利全因擔心擔心現時本港政局，又指自國安法生效後香港民主大倒退，逐漸步向一國一制，被中央全面管治，立法會和特首選舉亦步向能預知結果的大陸模式。

楊續稱，政府以大舉搜捕不同政見人士來震攝港人，同時間亦禁止港人和平表達政見的權利；堅持參與未經批准的遊行，正是因為他不願眼看市民的個人權利被剝奪，並寄語泛民不會做所謂的忠誠反對派，只會代表人民監察和制衡政府，為港人在一國兩制的框架下爭取高度自治。楊並寄語港人要繼續以和平、理性、非暴力的方式，鍥而不捨爭取民主自由，並繼續參與和維護公民社會。

案件編號：DCCC 537/2020