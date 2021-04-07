菲傭病毒檢測或存問題　公會明與菲領事商討研傭工抵港前先打科興

撰文： 林穎嫺 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-07 18:40

本港第四波疫情緩和，不過輸入個案持續襲港，當中為數不少來自菲律賓、印尼等地，當中不少帶有N501Y變種病毒株。本港累計有178宗變種病毒個案，菲律賓輸入個案已佔逾四成。 在菲律賓，當地疫情亦再度大爆發，當地近一周每日新增約一萬宗確診，疫苗接種計劃暫時亦僅限醫護、長者等人士，相信要到下月才有足夠疫苗推行大規模注射。外傭抵港前的病毒陰性檢測證明亦被質疑有問題，致令他們抵港後才被驗出染疫。 有僱傭公會透露，（8日）將與政府和菲律賓駐港領事等開會，商討菲律賓外傭在當地的檢測是否出現問題，並研究讓外傭登機來港前先接種科興疫苗。

不少菲律賓外傭抵港後卻被驗出對病毒呈陽性，令人質疑當地的病毒檢測。（資料圖片／高仲明攝）

菲律賓的新冠肺炎確診個案持續攀升，當地前日（5日）錄得8,355宗新增確診，昨（6日）再增9,373人確診，單日死亡人數達382人，當地在3月20日至4月19號禁止外籍人士和非海外勞工的菲律賓國民入境，首都馬尼拉等地更封城防疫。

雖然外傭登機來港前，須要出示72小時內的病毒檢測陰性結果證明，但不少菲律賓外傭抵港後卻被驗出對病毒呈陽性，令人質疑當地的病毒檢測。《香港01》去年8月曾揭發，當地可以購買偽造的核酸檢測報告，收費只需80港元，遠低於擔核酸測試的費用，有船員曾企圖以偽造文件衝關。

香港僱傭公會主席陳東風透露，明（8日）將與勞工處、菲律賓駐港領事以及相關機構開會，商討外傭來港前的檢測是否出現問題，亦會着手研究能否讓外傭來港前先接種科興疫苗防疫。

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菲律賓仍未開始大規模疫苗接種計劃，相信要到下月才有足夠疫苗讓全民打針。當地現時只有醫護人員、長者和有長期病患人士可以打針，截至周一（5日）只有約82.4萬人已接種疫苗，當中首劑開打的疫苗是中國政府捐贈科興疫苗，其次是阿斯利康疫苗，惟暫時未有數據顯示科興對變種病毒株有效用。

菲律賓為外傭最主要輸出地之一，英國政府日前已宣布，周五（9日）起，禁止來自菲律賓、巴基斯坦、肯尼亞和孟加拉的旅客入境，過去10日曾到訪此4個國家的旅客亦不可進入英國，以防變種病毒傳入國內。

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