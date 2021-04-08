新冠肺炎．最新｜增10宗確診　8輸入5宗來自菲國　另有1宗無源頭

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-08 14:20

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（7日）新增的8宗確診個案，2宗本地個案均屬感染源頭不明，二人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座及山景邨景富樓，另有一初步確診者也於愛暉樓第3座另一層，患者鮮有出門，料今日轉為確診。屯門連環爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不排除區內有隱形傳播鏈。

【14:20】新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增10宗個案，當中有8宗是輸入個案，分別有5人來自菲律賓，另有3人從印尼抵港。另有一宗是源頭不明的感染個案。

該宗源頭不明個案涉及一名70歲女士，住在屯門友愛邨愛暉樓第3座，是昨日疫情記者會已曾交待的初步確診患者，現時她已經證實確診。

【12:00】消息指，今日增約10宗個案，包括一宗源頭不明個案。

四行業絕食行動結束 業界盼復業兼獲賠償 官員稱要視乎疫情走勢

【10:30】酒吧及麻雀館等4個業界日前結束爭取復業的絕食行動，有參與者表示，對於能夠約見政府官員感開心，會上業界要求當局批准盡快復業及賠償，以後亦切勿再「一刀切」勒令業界全面停業。不過業界透露，政府官員在會上未提任何承諾，只表示復業與否，需要視乎疫情走勢。

阿斯利康疫苗│增腦血栓風險 許樹昌崔俊明紛建議政府改購美國強生

【10:00】本港打算購入的牛津大學及阿斯利康共同研發的疫苗，被歐洲藥品管理局確立與腦部血栓個案有關。政府專家許樹昌及藥劑師學會會長崔俊明分別建議政府棄買或減買阿斯利康疫苗，轉投只接種一劑的美國強生疫苗，又指該疫苗對南非變種病毒的保護率高達50%。

他提到接種者腦靜脈竇血栓個案集中在歐洲年輕女性，估計當地女士多服用避孕藥有關，因為該藥本身都可能會引致血栓。崔俊明指出，港府早前已跟阿斯利康簽署協議，可能必須購買一定數量的疫苗，建議政府大減數量，由750萬劑減一半避免浪費，「香港市民（負面報道）敏感啲，對呢啲副作用都未必想接種」，認為政府不應只依賴現有的科興及復必泰疫苗，舉例早前復必泰疫苗有包裝問題，只能依賴科興疫苗，對香港疫苗接種計劃有風險。

新冠肺炎｜菲律賓疫情嚴重 許樹昌：應禁抵港但港人對外傭有需求

【09:30】本港第四波疫情平穩，確診個案中大部分都是輸入個案。政府專家許樹昌認為，以防疫而言，應禁止菲律賓航班抵港，但政府需要考慮到港人對外傭的需求，認為政府亦可考慮容許已接種新冠疫苗的菲傭入境。

至於應否只容許已接種疫苗的菲傭抵港。許樹昌稱，打針後病毒仍可能傳染他人，「流行緊嘅變種病毒，打針未必覆蓋到，打咗好過完全無打」。他又認為，醫管局及安老院舍可放寬接種者探訪，探訪人士需打完兩針後14日，接受快速測試，並在戴口罩及保持手部衞生下探訪。

▼4月7日 虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼

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專訪｜孔繁毅：中風死亡因疫苗計劃才被突顯 望至少300萬人打針

【08:00】全球各地都展開疫苗接種競賽，接種率越高越受到關注。本港新冠疫苗接種計劃開始近一個半月，超過51萬人已接種第一針疫苗，佔目標人口近8%，期間15人離世、約10人面癱。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅從大學、醫院，跳入添馬艦協助推動疫苗接種，他感到市民對疫苗的憂慮，比起接種計劃開始前多，但自言不感氣餒相信時間可證明疫苗安全，認為現時接種速度不錯，復必泰疫苗恢復打針後接種率都會上升，期望7月會有一半成年人，至少300萬人打針。

香港接種率，較接近同時起步的智利、烏拉圭及巴西慢。（Our World in Data網站）

專訪｜港大「溝針」研究今起招募100人 孔繁毅料抗體高復必泰20%

【08:00】新冠疫苗要注射兩支同款針劑，早前引起關注的「溝針」研究，今日（8日）正式開始招募100名市民參與，他們會先注射BioNTech復必泰疫苗，28日後再打科興疫苗。項目負責人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》專訪時估計，「溝針」的抗體水平中位數，會較接種兩針復必泰疫苗還要高20%，而副作用則較低，期望擔心疫苗副作用的市民不再卻步，藉此提升接種人數，預計參與者打針後半年有初步數據，成果刊登在權威醫學期刊後，便可建議普通市民都「溝針」。

確診大廈食肆｜增7間餐廳上榜 近月共3患者曾到尖沙咀海運大廈

【23:58】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日（7日）公布，新增8宗確診個案，其中2宗為無源頭個案，分別居於屯門友愛邨愛暉樓第3座、屯門山景邨景富樓（高座）。今日亦新增7間食肆上榜，主要分佈於屯門及中環，包括屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家、愛定商場H.A.N.D.S的經典廚房、彩晶軒、綠茵餐廳；中環的萬邦行大家樂、萬年大廈大快活、士丹利街廿一堂。不過記者今午到現場視察時，發現彩晶軒則已於上月24日結束營業。

在中環會德豐大廈14樓工作的中年患者，也報稱4月3日到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，根據衞生防護中心資料，近月共有3人曾到海運大廈，另兩人分別屬名潮食館及URSUS Fitness群組。

▼4月7日確診41歲感染源頭不明男子行蹤一覽▼

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▼4月7日確診71歲感染源頭不明老婦行蹤一覽▼

▼4.7復必泰疫苗恢復接種第3日 灣仔伊利沙伯體育館▼

▼4月7日患者住所及行蹤▼

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.7｜疫情反彈 增2宗本地個案均感染源頭不明

屯門山景邨友愛邨3居民確診或初確診 張竹君：區內或存隱形傳播

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