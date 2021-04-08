新冠肺炎．最新｜屯門爆疫　友愛邨今料增一居民感染源頭不明

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-08 08:00

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（7日）新增的8宗確診個案，2宗本地個案均屬感染源頭不明，二人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座及山景邨景富樓，另有一初步確診者也於愛暉樓第3座另一層，患者鮮有出門，料今日轉為確診。屯門連環爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不排除區內有隱形傳播鏈。

▼4月7日 虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼

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專訪｜孔繁毅：中風死亡因疫苗計劃才被突顯 望至少300萬人打針

【08:00】全球各地都展開疫苗接種競賽，接種率越高越受到關注。本港新冠疫苗接種計劃開始近一個半月，超過51萬人已接種第一針疫苗，佔目標人口近8%，期間15人離世、約10人面癱。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅從大學、醫院，跳入添馬艦協助推動疫苗接種，他感到市民對疫苗的憂慮，比起接種計劃開始前多，但自言不感氣餒相信時間可證明疫苗安全，認為現時接種速度不錯，復必泰疫苗恢復打針後接種率都會上升，期望7月會有一半成年人，至少300萬人打針。

香港接種率，較接近同時起步的智利、烏拉圭及巴西慢。（Our World in Data網站）

專訪｜港大「溝針」研究今起招募100人 孔繁毅料抗體高復必泰20%

【08:00】新冠疫苗要注射兩支同款針劑，早前引起關注的「溝針」研究，今日（8日）正式開始招募100名市民參與，他們會先注射BioNTech復必泰疫苗，28日後再打科興疫苗。項目負責人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》專訪時估計，「溝針」的抗體水平中位數，會較接種兩針復必泰疫苗還要高20%，而副作用則較低，期望擔心疫苗副作用的市民不再卻步，藉此提升接種人數，預計參與者打針後半年有初步數據，成果刊登在權威醫學期刊後，便可建議普通市民都「溝針」。

確診大廈食肆｜增7間餐廳上榜 近月共3患者曾到尖沙咀海運大廈

【23:58】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日（7日）公布，新增8宗確診個案，其中2宗為無源頭個案，分別居於屯門友愛邨愛暉樓第3座、屯門山景邨景富樓（高座）。今日亦新增7間食肆上榜，主要分佈於屯門及中環，包括屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家、愛定商場H.A.N.D.S的經典廚房、彩晶軒、綠茵餐廳；中環的萬邦行大家樂、萬年大廈大快活、士丹利街廿一堂。不過記者今午到現場視察時，發現彩晶軒則已於上月24日結束營業。

在中環會德豐大廈14樓工作的中年患者，也報稱4月3日到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，根據衞生防護中心資料，近月共有3人曾到海運大廈，另兩人分別屬名潮食館及URSUS Fitness群組。

▼4月7日確診41歲感染源頭不明男子行蹤一覽▼

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▼4月7日確診71歲感染源頭不明老婦行蹤一覽▼

▼4.7復必泰疫苗恢復接種第3日 灣仔伊利沙伯體育館▼

▼4月7日患者住所及行蹤▼

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.7｜疫情反彈 增2宗本地個案均感染源頭不明

屯門山景邨友愛邨3居民確診或初確診 張竹君：區內或存隱形傳播

山景邨友愛邨各一座強制檢測 染疫中環上班男上周六信和買game

確診男上周六旺角信和中心買遊戲 大批機迷人逼人照掃「芒亨」

屯門爆疫｜愛暉樓兩住户染疫源頭不明 居民指有人亂棄口罩

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