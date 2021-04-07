3人結伴打科興　去錯場地變打復必泰　政府遲一周始公布及致歉

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-08 00:29

繼早前一名55歲外籍血癌漢誤打科興，再有市民不慎「打錯針」。醫管局表示，3月30日有三名同行的市民，原本預約到天水圍天暉路體育館接種科興疫苗，卻誤到當局承辦的元朗體育館接種復必泰疫苗。 政府今日（7日）方公布事件，表示已向一行三人的市民致歉，又指他們已預約了接種第二劑復必泰疫苗。發言人稱：「實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心，而又不為場地人員察覺的情況。」

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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原預約天暉路體育館打科興

醫管局新界西醫院聯網發言人表示，在3月30日有三名同行的市民前往元朗體育館接種復必泰疫苗。他們完成接種復必泰疫苗轉到休息區後，向護士再次查詢接種疫苗的種類，並向護士展示預約短訊，短訊顯示預約接種地點為天暉路體育館。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

3名市民誤到元朗體育館接種復必泰疫苗。（康文署圖片）

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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由政府部門工作人員負責核實資料

醫管局稱，元朗體育館社區疫苗接種中心的行政工作，包括為市民登記及核對身份由政府部門的工作人員負責，醫院管理局新界西醫院聯網的醫護人員負責為市民接種疫苗。新界西醫院聯網已於當日向相關政府部門匯報事件。一般而言，市民於登記後，在接種疫苗前需觀看短片和即場簽署同意書，兩者均載有有關該中心提供的復必泰資訊。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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當局指示要向接種人士問清楚接種哪款疫苗

政府證實事件，發言人稱「實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心，而又不為場地人員察覺的情況。」就是次個案，已向一行三人的市民致歉，他們已預約了接種第二劑復必泰疫苗。發言人稱已通知各疫苗接種中心須加強核實接種人士的相關資料，包括向接種人士說清楚該中心注射的是那一款疫苗，以避免出現同類情況。

政府又稱，在設計疫苗接種計劃時，由網上預約選擇疫苗及接種點開始，以至在接種中心接待接種人士、在資訊區派發即將接種疫苗的須知予接種人士閱讀及徵求其知情同意、施行接種等各環節，均清楚提及所接種疫苗的名稱。