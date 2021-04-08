採訪佔領運動疑被警打　NOW技術員索償案開審　指事後警員會驚慌

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-08 19:16

Now新聞台技術員李小龍2014年11月佔領運動期間，在佔旺區採訪時懷疑遭警員按在地上圍毆，導致身體多處受傷，事後受情緒困擾，更一度反被警方控以襲警罪名。警方其後撤銷起訴，李則入稟向律政司司長索償。案件今（8日)在區域法院開審，李上庭講述事發經過，指自己當日和同事到佔旺區採訪，突遭警員拉在地上並被人用腳踢和圍毆，令他感到頭痛、骨痛和「全身好㷫」，面部亦吿受傷。他其後被送院治理，三小時後被警方拘捕。李形容事件後自己變得容易緊張和恐懼，遇上警員會驚慌，並稱事件令他與妻子經常爭吵，與兒子的關係也變得疏遠，令他需要接受精神科醫生和臨床心理學家的治療。

原告李小龍今日上庭作供講述事件經過，指2014年11月25日他與Now TV 新聞攝影隊到旺角佔領區採訪和拍攝，期間他的主要工作是替觀眾提供直播畫面和為攝影隊攜帶器材，包括鋼梯、電池等。他指，當時他正在現場採訪，突然被一隊警員拉住令他倒地，並將他帶到路邊。李稱，有警員將他按在地上並襲擊他，令他面部受傷，但他堅稱當時沒有攻擊任何警員。庭上播出李報警求助的錄音，當時李曾對999報案中心的接線員稱被警察按在地上，「被警察圍毆」、「用腳踢」，令他感到頭痛、骨痛和「全身好㷫」。李稱，後來他被送院治理，並在醫院與警員進行會面；李指，當時他並不知道警員會拘捕他，直至於警員會面完畢，約事發三小時後才獲告知被拘捕；但至2015年底，即事發後一年，李獲告知律政司告知將不會起訴他任何罪名。

原告李小龍供稱，事件後遇上警員會驚慌。(呂槳謙攝)

事件後和妻兒關係變差 需接受精神科醫生和臨床心理學家協助

李稱，自事件發生後，他一直受情緒困擾，容易緊張和恐懼，遇上警員會感到驚慌；李又指，事件令他與妻子和兒子的關係變差，指他變得容易發脾氣，夫妻二人經常爭吵，李亦一反常態變得不願意和兒子玩耍，令家人之間的關係變得疏遠。李透露，他其後需要接受精神科醫生和臨床心理學家協助平復其心情，他亦明白到不應將情緒帶到家人之間，但李稱其病情依然存有起伏，指在2019年反送中運動期間，他工作時經常見到警員，令他感到很大壓力。

辯方盤問時，則問李在工作時是否需要保護攝影師，期間或許有機會要推開人群，或者需要用四肢阻擋旁人阻擋鏡頭。李回答稱，他的工作包括保護攝影師，但強調很少需要推開旁人，又指在動態拍攝之中不會刻意阻擋其他人。

案件明天續審。

案件編號：DCPI 1635/2019