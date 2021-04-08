阿斯利康｜三款腺病毒疫苗已獲世衞認可　俄羅斯疫苗保護率逾九成

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-08 20:08

歐洲多國相繼有人接種「牛津大學-阿斯利康」新冠疫苗後出現血栓致死，歐洲藥品管理局評定疫苗與罕有血栓有關。本港有專家建議港府減少阿斯利康疫苗的訂購數目，甚至不建議買入，轉為考慮採購美國強生疫苗。 阿斯利康疫苗採用腺病毒載體技術，翻查資料，全球使用同類型技術而獲准採用的疫苗有五款，以下為讀者解說相關疫苗的使用情況。

圖為路透社發布日期為2020年9月9日，阿斯利康新冠疫苗的設計圖片。（路透社）

現時全球有五款腺病毒載體疫苗進入第三期臨床試驗，並有國家認可緊急使用。除阿斯利康疫苗之外，其餘為美國強生疫苗、印度的CoviShield疫苗、中國康希諾生物疫苗及俄羅斯「衛星V」疫苗。

阿斯利康疫苗、美國強生疫苗和印度的CoviShield疫苗為已獲世界衞生組織緊急使用認證的腺病毒載體疫苗。CoviShield疫苗由阿斯利康與牛津大學研發，在印度血清研究所生產，不過，因應印度確診宗數上升，該國已暫停出口有關疫苗直至四月底。

強生疫苗只注射一劑 有效率約66%

美國強生疫苗現時已獲37個國家授權緊急採用，包括加拿大、冰島、瑞士、泰國等。根據美國食品及藥物管理局聽證會（FDA）公布的第3期臨床試驗數據指，接種強生單劑疫苗14天後的有效率為66.9%，而接種28天後的有效率則為66.1%。



美國食品藥品監督管理局(FDA)指，相關的常見副作用，主要是頭痛、疲勞、注射部位出現疼痛及肌肉疼痛，整體而言，接種強生疫苗後極少出現非致命性嚴重不良反應的個案，更沒有出現接種後有過敏反應的個案。

中國康希諾生物疫苗保護率約65%

中國康希諾生物與軍方軍事科學院合作研發的疫苗，至今已獲五個國家准許使用，包括內地、匈牙利、墨西哥、巴基斯坦及智利。與強生疫苗一樣，只須接種一針。康希諾二月公布，單劑針接種疫苗28天後，疫苗保護效力為65.28%；接種14天後，保護效力為68.83%。有份帶領研發的中國工程院院士陳薇表示，而至今並沒有發現接種者出現跟疫苗相關的嚴重不良反應，亦沒有跟其他疫苗不一樣的特殊不良反應。

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的重組蛋白疫苗備受關注。（資料圖片）

諾瓦瓦克斯重組蛋白疫苗 能應對變種病毒

俄羅斯國營加馬列亞研究所與國防部共同研發的Sputnik V疫苗，為全球率先註冊的新冠疫苗，疫苗現獲59個國家使用認可，包括伊朗、伊拉克、埃及、墨西哥、越南等。於國際醫學期刊《刺針》刊登的第三期臨床試驗結果顯示，衛星V疫苗的保護效力為91.6%。



另外，美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的重組蛋白疫苗備受外界關注，藥廠上月中公布的第三期臨牀測試結果，應對英國變種病毒的有效率接近86%，總體有效率則為89.7%，並能百分百預防重症或死亡。