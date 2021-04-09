新冠肺炎．最新｜友愛邨愛暉樓3座垂直播毒　09室居民今晚撤離

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 鄭秋玲 袁澍 陳嘉慧 麥凱茵 鄧穎琳 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-09 21:04

新冠肺炎疫情反彈，今日（9日）新增14宗確診個案，2宗本地個案當中，有一宗屬感染源頭不明，住元朗上白泥村的石屋，在元朗泰衡街大興大廈萬寧上班；另有2宗初步確診患者同樣居於屯門友愛邨愛暉樓第3座。

旅遊業爆港府保留郵輪公海遊返港需檢疫21日 斥落後台灣同新加坡

【21:03】旅遊業因新冠肺炎疫停頓，業界計劃於暑假前推出郵輪公海遊，惟港府遲遲未提供開航條件，擔心會錯失暑假檔期。香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭今日( 9日）引述早前跟港府討論有關事宜，指條例上乘客離開香港水域到公海，回港之後要隔離21日，他批評根本不合理，「佢哋檢測咗上船，完全冇掂過其他外來人，我唔明白點解要咁檢疫？條例係死嘅，點解冇辦法可以改一改，台灣同新加坡都做到。」他認為如果上船人士需要全數接種新冠疫苗，令行業重開非常困難，「根本冇得做」，指如果需要所有乘客注射疫苗才能上船，做法有點「強人所難」。

香港旅行社解困大聯盟要求港府說明舉辦郵輪公海的檢疫條件。（盧翊銘攝）

【19:40】 友愛邨愛暉樓3座累計4名居民確診，當中三人居於21至23樓的09室，到場視察調查的政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，相信病毒是由高向下垂直傳播，居民聞到廁所有臭味，09室居民今晚要撤離往檢疫。

袁指出，2209室的廚房安裝了兩把抽氣扇，開了後負壓很強；而廁所與廚房的牆開了洞，估計居民是想方便抽走廁所濕氣，但卻導致病毒可從喉管的裂縫被抽出來。他建議居民不要用太強力抽氣扇。

09室與10室是共用糞渠，不過袁指沒有發現10室有人確診，因此毋須撤離檢疫，但呼籲10室居民盡快前往檢測。

袁國勇指友愛邨愛暉樓3座2209室的廚房安裝兩把抽氣扇（紅圈示），開動後室內負壓甚強，令病毒可在糞渠裂縫抽出，致住戶染疫。（羅君豪攝）

友愛邨愛暉樓3座累計4人染疫 居民：確診單位衞生麻麻

【18:35】新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（9日）公布新增14宗確診個案外，亦有約10宗初部確診個案，其中兩宗源頭不明個案，均居於爆疫的屯門友愛邨愛暉樓3座的09室，該大廈疑出現垂直傳播，累計三層09室有居民確診，連同另一號室患者，累計4名居民染疫。

該大廈地面今日設有小型臨時檢測站，有身穿保護衣的人員在場戒備。有居民自稱居於確診者樓下，並指有確診者的單位「衞生麻麻，成日揼晒啲垃圾落嚟，整到我啲晾衫架邋遢晒！」

▼屯門友愛邨愛暉樓3座爆疫，政府人員及袁國勇視察▼

【16:48】何婉霞表示，過去24小時有2名新冠肺炎病人死亡，分別是69歲男，#9612，83歲女，#9953。至今201名患者於公立醫院死亡及6人於非公院離世，累計207人死亡。

新冠肺炎｜再多兩確診長者離世 疫情累計奪207命

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

屯門友愛邨愛暉樓3座09室爆垂直傳播 少出門66歲男及6歲童初確診

張竹君表示，今日新增12宗輸入個案，6宗是菲律賓抵港，均有N501Y變種病毒株；2宗本地個案。1宗無源頭個案（#11156 42歲女），元朗泰衡街大興大廈地下萬寧任職售貨員，4月4日曾與15位親戚去拜山，其後聚會晚飯，親友須檢疫。她曾到元朗千色匯的MOS Burger，及元朗貿易中心的麥當勞。她因頭暈，曾向兩名私家醫生求診，分別是元朗康景街鄧兆棠醫生、元朗教育路38A號豐興樓王錦麟醫生。被問到兩名醫生有否向患者提供強制檢測，張竹君稱因患者「都不是典型的新冠肺炎病徵，只是頭暈，所以醫生無叫佢驗。我哋已再出信畀醫生提醒，社區經過了復活節長假，故有懷疑便應盡量叫病人做檢測。」

元朗萬寧女售貨員確診源頭不明 15人清明節白泥村一同拜山須檢疫

今日錄得大約10宗初步確診，包括2宗是住在友愛邨愛暉樓，這2人都是住09單位。之前已有兩宗個案住愛暉樓（一人是住09單位，另一人住另一層、不同單位號碼）。其中一人是66歲男，4月1日有鼻水，4月8日強制檢測。他不太多在外活動，多數在家食飯 ，惟4月4日曾去鑽石山墳場，同幾親戚掃墓。另一名6歲男童，他有段時間無返學，最後一日在3月22日上學。最近有去私人補習，在兆安苑定基閣與多名同學補習，老師及同學須檢疫。

由於愛暉樓09室有幾宗個案，一陣有專家、環保署、建築署、房屋署代表會視察。

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【15:34】有爆疫危機的屯門友愛邨愛暉樓第3座地面，設有小型臨時檢測站，有身穿保護衣的人員在場戒備。今日（9日）下午接近3時至3時半，有數名清潔人員出入第3座，另有房署人員巡視大廈外圍。

與愛暉樓相隔一條馬路的公園，有不少街坊停留討論當區疫情，亦有人提醒街坊聊天亦不要除口罩。

至於被到強檢的愛定商場(H.A.N.D.S商場)，人流仍然不絕，亦有機構在商場內設手作攤位，吸引不少市民停留。

【14:19】據了解，今天新增大概14宗確診，並將設疫情記者會。另外，有消息指，友愛邨愛暉樓3座再有人「中招」，現時該座累計有3名患者分別住在3個單位，其中2個單位座向相同，恐有垂直傳播，今天專家將到場視察。

阿斯利康疫苗今年不供港 可改用強生疫苗？一文看清強生效用特點

【13:35】食物及衞生局局長陳肇始今天（9日）宣布，英國牛津／阿斯利康疫苗今年內不需供港，另有專家建議香港採購與阿斯利康同一技術的強生公司(Johnson & Johnson)疫苗。這款疫苗只需接種一針，有效率是66.9%，下文將介紹這款疫苗的特點。

▼安定邨愛定商場列強制檢測▼

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屯門安定邨逾百人排隊檢測 市民不知爆疫：昨晚一家去咗食家鄉雞

【13:15】新冠肺炎疫情未息，屯門近日出現多宗確診個案，政府將屯門安定邨愛定商場(即H.A.N.D.S)納入強測檢測，屯門安定友愛社區中心今日（9日）增設流動採樣站。早上約10時起至中午，輪候人數維持逾百人。當中有一家三口無留意商場爆疫，昨晚曾入內晚膳，今早起床得悉，立即落樓排隊檢測。另有多名商場內工作的人士輪候檢測。

綜合輪候人士意見，認為是次臨時檢測中心選址方便、合適，但現場指示不足，且輪候人士眾多，有人等了45分鐘仍未獲安排檢測，建議政府加設指示牌或人員維持秩序，又或考慮派發口水瓶。

【12:01】歐洲多國相繼有人接種「牛津大學-阿斯利康」新冠疫苗後出現血栓致死，歐洲藥品管理局評定疫苗與罕有血栓有關。本港有專家建議港府減少阿斯利康疫苗的訂購數目，甚至不建議買入，轉為考慮採購美國強生疫苗。

阿斯利康疫苗採用腺病毒載體技術，翻查資料，全球使用同類型技術而獲准採用的疫苗有五款，以下為讀者解說相關疫苗的使用情況。

阿斯利康今年不供港 哪種腺病毒疫苗可選？ 有一款保護率逾九成

【11:58】食物及衞生局局長陳肇始今日在立法會衞生事務委員會表示，政府現時已採購1500萬劑疫苗，科興及BioNTech各750萬劑，已經足夠全港市民接種，有鑑於疫苗供應充足，即使政府早前與阿斯利康簽了預先採購協議，但政府認為阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費，政府亦有關注阿斯利康疫苗在全球的事故報告，並會考慮採購新一代的疫苗。至於需否「撻訂」、有無涉及公帑，陳肇始則稱，由於已簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

阿斯利康疫苗｜陳肇始：這疫苗毋須今年供港 考慮採購新一代疫苗

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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【00:01】衞生防護中心於晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。

而8宗輸入個案中，其中5宗於菲律賓抵港，餘下3宗為印尼抵港，分別居於大角咀香港旺角帝盛酒店、北角華美達盛景酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、荃灣香港遠東絲麗酒店。

確診大廈食肆｜菲律賓、印尼輸入佔8宗 屯門友愛邨連續2日有確診

▼4月8日更新患者住所及行蹤▼

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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昨日總覽：

強制檢測｜屯門H.A.N.D.S商場上榜 曾逗留兩小時以上皆須檢測

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