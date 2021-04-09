新冠肺炎．最新｜屯門H.A.N.D.S納強檢　逾31萬劑復必泰下周抵港

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 鄭秋玲 袁澍 陳嘉慧 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-09 07:00

新冠肺炎疫情反彈，周四新增10宗確診個案，2宗本地個案當中，有一宗屬感染源頭不明，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，患者鮮有出門。屯門連環爆疫，當局亦將屯門愛定商場(H.A.N.D.S)納入強制檢測公告。

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【00:01】衞生防護中心於晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。

而8宗輸入個案中，其中5宗於菲律賓抵港，餘下3宗為印尼抵港，分別居於大角咀香港旺角帝盛酒店、北角華美達盛景酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、荃灣香港遠東絲麗酒店。

確診大廈食肆｜菲律賓、印尼輸入佔8宗 屯門友愛邨連續2日有確診

▼4月8日更新患者住所及行蹤▼

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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