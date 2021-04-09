新冠肺炎．直播｜友愛邨愛暉樓多2宗初步確診　專家將視察

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 鄭秋玲 袁澍 陳嘉慧 麥凱茵 鄧穎琳 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-09 16:47

新冠肺炎疫情反彈，周四新增10宗確診個案，2宗本地個案當中，有一宗屬感染源頭不明，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，患者鮮有出門。屯門連環爆疫，當局亦將屯門愛定商場(H.A.N.D.S)納入強制檢測公告。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增12宗輸入個案，6宗是菲律賓抵港，均有N501Y變種病毒株；2宗本地個案。1宗無源頭個案，元朗泰衡街大興大廈地下萬寧任職售貨員，4月4日曾與15位親戚去拜山，其後聚會晚飯，親友須檢疫。她曾到元朗千色匯的MOS Burger，及元朗貿易中心的麥當勞。

今日錄得大約10宗初步確診，包括2宗是住在友愛邨愛暉樓，這2人都是住09單位。之前已有兩宗個案住愛暉樓（一人是住09單位，另一人住另一層、不同單位號碼）。其中一人是66歲男，4月1日有鼻水，4月8日強制檢測。他不太多在外活動，多數在家食飯 ，惟4月4日曾去鑽石山墳場，同幾親戚掃墓。

由於愛暉樓09室有幾宗個案，一陣有專家、環保署、建築署、房屋署代表會視察。

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【15:34】有爆疫危機的屯門友愛邨愛暉樓第3座地面，設有小型臨時檢測站，有身穿保護衣的人員在場戒備。今日（9日）下午接近3時至3時半，有數名清潔人員出入第3座，另有房署人員巡視大廈外圍。

與愛暉樓相隔一條馬路的公園，有不少街坊停留討論當區疫情，亦有人提醒街坊聊天亦不要除口罩。

至於被到強檢的愛定商場(H.A.N.D.S商場)，人流仍然不絕，亦有機構在商場內設手作攤位，吸引不少市民停留。

【14:19】據了解，今天新增大概14宗確診，並將設疫情記者會。另外，有消息指，友愛邨愛暉樓3座再有人「中招」，現時該座累計有3名患者分別住在3個單位，其中2個單位座向相同，恐有垂直傳播，今天專家將到場視察。

阿斯利康疫苗今年不供港 可改用強生疫苗？一文看清強生效用特點

【13:35】食物及衞生局局長陳肇始今天（9日）宣布，英國牛津／阿斯利康疫苗今年內不需供港，另有專家建議香港採購與阿斯利康同一技術的強生公司(Johnson & Johnson)疫苗。這款疫苗只需接種一針，有效率是66.9%，下文將介紹這款疫苗的特點。

▼安定邨愛定商場列強制檢測▼

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屯門安定邨逾百人排隊檢測 市民不知爆疫：昨晚一家去咗食家鄉雞

【13:15】新冠肺炎疫情未息，屯門近日出現多宗確診個案，政府將屯門安定邨愛定商場(即H.A.N.D.S)納入強測檢測，屯門安定友愛社區中心今日（9日）增設流動採樣站。早上約10時起至中午，輪候人數維持逾百人。當中有一家三口無留意商場爆疫，昨晚曾入內晚膳，今早起床得悉，立即落樓排隊檢測。另有多名商場內工作的人士輪候檢測。

綜合輪候人士意見，認為是次臨時檢測中心選址方便、合適，但現場指示不足，且輪候人士眾多，有人等了45分鐘仍未獲安排檢測，建議政府加設指示牌或人員維持秩序，又或考慮派發口水瓶。

【12:01】歐洲多國相繼有人接種「牛津大學-阿斯利康」新冠疫苗後出現血栓致死，歐洲藥品管理局評定疫苗與罕有血栓有關。本港有專家建議港府減少阿斯利康疫苗的訂購數目，甚至不建議買入，轉為考慮採購美國強生疫苗。

阿斯利康疫苗採用腺病毒載體技術，翻查資料，全球使用同類型技術而獲准採用的疫苗有五款，以下為讀者解說相關疫苗的使用情況。

阿斯利康今年不供港 哪種腺病毒疫苗可選？ 有一款保護率逾九成

【11:58】食物及衞生局局長陳肇始今日在立法會衞生事務委員會表示，政府現時已採購1500萬劑疫苗，科興及BioNTech各750萬劑，已經足夠全港市民接種，有鑑於疫苗供應充足，即使政府早前與阿斯利康簽了預先採購協議，但政府認為阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費，政府亦有關注阿斯利康疫苗在全球的事故報告，並會考慮採購新一代的疫苗。至於需否「撻訂」、有無涉及公帑，陳肇始則稱，由於已簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

阿斯利康疫苗｜陳肇始：這疫苗毋須今年供港 考慮採購新一代疫苗

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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【00:01】衞生防護中心於晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。

而8宗輸入個案中，其中5宗於菲律賓抵港，餘下3宗為印尼抵港，分別居於大角咀香港旺角帝盛酒店、北角華美達盛景酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、荃灣香港遠東絲麗酒店。

確診大廈食肆｜菲律賓、印尼輸入佔8宗 屯門友愛邨連續2日有確診

▼4月8日更新患者住所及行蹤▼

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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昨日總覽：

強制檢測｜屯門H.A.N.D.S商場上榜 曾逗留兩小時以上皆須檢測

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