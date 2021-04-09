調查指近九成內地港人未打針　倡同享國民待遇　憑回鄉卡可接種

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-09 13:25

內地早前公布，在內地工作和生活的港澳居民可憑公安部門製發的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證，免費接種新冠疫苗；而在內地各類學校工作和學習的港澳籍師生，其接種疫苗政策與內地師生一視同仁。 工聯會今日（9日）表示，對上述措施表示歡迎，但指該有關安排未能讓內地港人受惠，促請政府向國家衛健委反映。他們指，若可考慮開放所有內地港人憑回鄉卡接種，便可讓港澳居民享受國民待遇。

工聯會副理事長曾志文（左）指出，若可考慮開放所有內地港人憑回鄉卡接種疫苗，便可讓港澳居民享受國民待遇。（王潔恩攝）

工聯會今年3月進行了內地港人接種新冠疫苗意向的問卷調查，並向現時居於內地的港人收回1,293份問卷。

近7成內地港人不考慮回港接種疫苗

調查結果發現，有接近9成受訪者並未接種新冠疫苗，當中有85.9%人願意接種。另外，更有68.5%不會考慮回港接種疫苗，更有高達97.68%贊成有居住證港人在內地免費接種疫苗。

工聯會副理事長曾志文指出，結果反映內地港人對在內地接種疫苗的意願較高，又形容內地港人對國產疫苗「信心十足」，若開放予內地港人接種，可讓港人更感受到國民待遇。工聯會助理秘書長陳秀欽估計，內地港人不想回港注射疫苗的原因，可能與隔離時間有關。

在廣州生活的留先生並無居住證，故未符合資格免費接種疫苗。（王潔恩攝）

內地港人：對內地接種疫苗有信心

留先生自2015年起在廣州生活。他坦言，自己並無居住證，故未符合資格免費接種疫苗，希望日後憑回鄉證亦可受惠。他又說，不少廣州朋友已打針，形容他們「冇咩特別反應」，故對內地接種疫苗有信心。他又指，不會考慮用「回港易」回港打針，由於在內地有工作，故擔心往返兩地時要隔離，「會比較麻煩啲，時間不允許。」

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不少內地港人無居住證

曾志文指出，根據統計署數字，2019年底有超過53萬名港人常居內地。相反，根據內地發布的數字，已辦理居住證的人士只有約21萬人，「所以空間應該好大。」

他們又建議，政府應盡快落實擴大「回港易」，包括將計劃擴至由香港機場入場的內地港人、可在內地承認的醫療機構或三甲醫院做檢測等。

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