斥政府監管不力　仍開鐵路署升官　葉劉：Over My Dead Body

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-09 14:52

港鐵近年接連爆出工程醜聞，除沙中線紅磡站剪鋼筋外，荃灣線信號系統導致撞車事故，港鐵仍稱在2023年如期完成工程「極具挑戰性」。在重重鐵路問題底下，立法會鐵路事宜小組委員會今(9日)開會時，多名議員斥責政府與港鐵監管不力仍無人問責，當中身兼行政會議成員及立法會議員的新民黨葉劉淑儀斥政府部門無人問責，更申請設立鐵路署開新位升職，形容「荒謬」，更用上前公民黨議員楊岳橋的名句作回應，指若要再到立法會審批鐵路署，要「Over my dead body」。

2019年3月18日，港鐵兩列列車在中環站與金鐘站之間相撞。(資料圖片)

新信號系統擬不再設備用系統 造價超33億元

荃灣線於2019年3月在中環站至金鐘站之間發生列車相撞事故，調查後指出事發成因與備用電腦系統出現缺陷有關，港鐵早前已表示荃灣線新信號系統擬不設備用系統，港鐵車務總監李家潤今於會上再次指出荃灣線只會有主、副電腦系統，而餘下觀塘線及港島線等更換信號系統時，亦考慮不會再有備用系統，認為是妥善的做法。

李家潤亦透露，港鐵為7條鐵路線更換新信號系統成本原預計為33億元，現時已調配內部資源，以確保信號系統能夠做好，已與承建商達成協議，但未有再透露最新造價。前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰指，了解到造價已增至50至60億元。

沙中線紅磡站工程亦於2018年爆出工程醜聞，指有工人在紅磡站剪鋼筋及工程紀錄造假或缺失，早前《傳真社》更報道工程內禮頓向螺絲帽供應商購買38萬個螺絲帽，比設計需要的18萬個多逾倍。田北辰於會上問到有關事宜，運房局長陳帆表示，工程中任何工料使用，都是以實際使用量付費。

惟沙中線醜聞爆發至今逾兩年，仍只得一宗屋宇署向承建商禮頓的檢控，至今未開始聆訊，而政府內部從無人問責。港鐵行政總裁金澤培指，與工程有關的總監及數位總經理已離職，港鐵亦有重整架構。

葉劉淑儀斥政府無人問責 開新鐵路署：Over My Dead Body

葉劉淑儀於會上斥政府在沙中線上分明監督失職，「就算唔係學台灣咁即刻辭職道歉, 你都要有啲懲罰架。」她認為政府擬設立的鐵路署，只是將機電工程處及路政署與鐵路相關的部門抽出合併，「唔罰仲要賞?仲要開啲高級嘅位畀你升級?簡直荒謬」，指若政府再有膽交到立法會「我嘅答案:over my dead body」。

工聯會陸頌雄亦再問到政府會否引入港鐵以外的鐵路公司，陳帆指政府對此持開放態度，指若日後有新鐵路線能獨立營運，如明日大嶼鐵路研究，或2030+鐵路研究，是一個「好好契機」。