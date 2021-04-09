旅遊事務專員黃智祖空降海洋公園做CEO　環境局楊碧筠任食環署長

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-09 17:15

政府今日（9日）宣布最新高層官員調動，現任旅遊事務專員黃智祖將於今年5月1日起，借調海洋公園公司，出任行政總裁，為期約6個月。借調期間，海洋公園公司會公開招聘行政總裁。 另外，現任環境局副秘書長楊碧筠於本月14日出任食物環境衞生署署長。

黃智祖的借調由政府安排。對於黃智祖的借調安排，公務員事務局局長聶德權表示，黃智祖為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，並在旅遊業發展的政策制訂方面有豐富經驗，「我有信心他能在借調海洋公園公司期間繼續竭誠及專業地為社會服務。」

黃智祖曾任新聞處處長 2018年調任旅遊事務專員

黃智祖1978年加入政務職系，於2018年晉升為首長級甲級政務官，黃於2011年10月至2016年7月出任商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業），後於2016年7月出任政府新聞處處長，其後在2018年2月起調任旅遊事務專員。此前，黃曾於香港駐紐約經濟貿易辦事處、前經濟科、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、財經事務及庫務局及房屋署等政府決策局及部門任職。

旅遊事務專員黃智祖曾指，新方案所衍生的收入將足夠讓樂園日後自負盈虧。 （資料圖片 / 羅君豪攝）

環境局副秘書長楊碧筠調任食環署署長

至於楊碧筠的任命，聶德權表示，楊為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

資料顯示，楊碧筠1990年加入政府，於2016年4月晉升為首長級乙一級政務官，曾任職多個政府部門及決策局。她2013年至2014年出任駐日內瓦經濟貿易辦事處副代表，於2014年至2019年出任中華人民共和國香港特別行政區駐世界貿易組織常設代表，並從2019年1月起出任環境局副秘書長。