巴裔少年強姦和雞姦胞妹　判入教導所　官指長時間監管有助更生

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-09 18:16

現年16歲巴基斯坦裔少女自13歲起在家疑遭父親非禮，被兄強姦和雞姦，她曾嘗試跳樓自殺但不果。其兄早前被陪審團裁定強姦、非法肛交及非禮共三罪成，而其父被控兩項非禮罪不成立，無罪釋放。女事主兄長今（9日）於高等法院被判入教導所。法官斥他干犯嚴重性罪行，他不認罪亦不明白為何被控，法官認為長時間監管對他更生改過有幫助。

首被告是女事主X的哥哥（18歲，學生），被控強姦、未經同意下肛交及非禮三罪，次被告為X的爸爸（40歲，無業），被控兩項非禮罪。控罪指，兩人在2017年7月至2019年3月間，多番在他們於長沙灣住所性侵犯當時介乎13至15歲的女事主X。哥哥被裁定所有控罪成立，而爸爸則脫罪。

法官透露X患上創傷後壓力症 長遠影響人際關係

辯方求情時指，哥哥年輕、從巴基斯坦來港後生活不容易，他不是僅想得到寬鬆刑罰，而是希望受教育。辯方建議判哥哥入教導所，認為他適合接受更生。哥哥的老師於求情信形容他性格健談友善，在學校守規矩和守時。法官李素蘭庭上提到他希望繼續學業，應考中學文憑試。

法官指，X的家庭重視優待男性，哥哥獲得手提電話而X卻沒有。爸爸對X嚴厲，不許X參與籃球隊和認識男朋友，但准哥哥外出健身踢球。法官判刑時指，隨着哥哥和X年紀漸長，他們應該知道有關行為不恰當，而X有表明不願被哥哥性侵虐待。X事後患上創傷後壓力症，會發惡夢，甚至驚慌被爸爸殺害，對她人際關係長遠造成影響。

首被告被裁定強姦、非法肛交及非禮三罪罪成，今被判入教導所。

認為長時間監管 有助哥哥更生改過

法官斥責，哥哥干犯嚴重性罪行，他不認罪亦不明白為何被控。法官認為長時間監管對他更生改過有幫助，最終判他入教導所。

案情指X於2006年隨媽媽和哥哥來港，與爸爸同住長沙灣的一個單位。14歲的X於2018年2月至8月期間在住所被哥哥強姦，他當時沒有使用避孕套，之後她曾到天台企圖跳樓自殺不果。X的哥哥於2019年2至3月間強行與X肛交，之後他若無其事地返回床上，並於同年2月脫去X褲子撫摸其臀部。

案件編號：HCCC 80/2020