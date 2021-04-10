新冠肺炎．最新｜連爆5宗源頭不明　衞生署發信醫生促提病人檢測

撰文： 張嘉敏 鍾妍 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-10 01:02

新冠肺炎疫情反彈，昨日（9日）新增14宗確診個案，2宗本地個案當中有一宗屬感染源頭不明，患者為元朗萬寧女店員，三度向私家醫生求醫都未獲安排進行病毒檢測，拖了8日始進行並確診，衞生署昨日再發信予私家醫生，敦促要遵守檢測指示。

昨初步確診少於10宗，當中有2宗源頭不明，分別為66歲男子及6歲男童，他們居於屯門友愛邨愛暉樓第3座2209及2109室，由於之前另一個患者居於2309室，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇實地巡視後，確定出現由上而下的垂直播毒，09室居民需撤離往檢疫。連同22樓另一患者，愛暉樓3座累計4人確診。

▼4.9屯門友愛邨愛暉樓09室居民撤離檢疫▼

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▼屯門友愛邨愛暉樓3座爆疫，政府人員及袁國勇視察▼

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確診食肆｜元朗萬寧女店員潛伏期曾到7處 光顧元朗廣場桂花小幸

【 00:01】昨日（9日）本港新增一宗源頭不明的本地新冠肺炎確診個案，確診的42歲元朗萬寧售貨員（#11556）發病期為3月31日，傳染期內曾上班，最後上班日子為4月7日。衞生防護中心指她有用安心出行，曾到過大棠道熟食市場、元朗千色匯等，而根據中心晚上公布的資料，她在潛伏期內曾到過區內7個地點，當中元朗廣場兩度上榜，包括光顧廣場內的桂花小幸。

▼4月9日更新——近14日患者住所及行蹤▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.9｜元朗萬寧女店員染疫 友愛邨愛暉樓爆垂直傳播

友愛邨愛暉樓09室垂直播毒需撤離 一戶廚房2抽氣扇「吸」病毒

新冠疫苗｜袁國勇不建議購阿斯利康 可考慮轉買重組蛋白疫苗

友愛邨愛暉樓3座累計4人染疫 居民：確診單位衞生麻麻

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屯門友愛邨愛暉樓3座09室爆垂直傳播 少出門66歲男及6歲童初確診

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