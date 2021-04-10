Neway突推停薪留職　勞工處表示關注事件　官網指下周四分店重開

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-10 17:07

新冠肺炎疫情持續，因受限聚令實施下，酒吧、卡拉OK等去年底開始被勒令停業多時，至今仍未能重開，有報道指，Neway卡拉OK員工本月7日仍未出糧，當時人向人事部查詢後獲回覆指「老闆不出糧」。勞工處回覆《香港01》時表示，勞工處關注事件，並已提醒及敦促該僱主須按《僱傭條例》規定，向僱員支付工資，而根據Neway官網顯示，為配合政府防疫規例，全線Neway及CEO分店將會延長暫停營茶至本月14日（下周三）。

全線Neway及CEO分店將暫停營業至本月14日復業。（Neway網頁截圖）

因受疫情的影響下，多種娛樂場所需關閉，至今重開未有期限。有報道指，有Neway卡拉OK員工去年12月停業關閉至今，樓面員工職員指，一直出半個月薪金，但本月7日打簿發現無糧出，分店經理向人事部查詢，才得悉被停薪留職。

勞工處發言人表示關注事件，並已提醒及敦促該僱主須按《僱傭條例》規定，向僱員支付工資，另外，受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會為有關員工提供適切協助。

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Neway卡拉OK一共有14間分店，去年疫情第二波期間，曾出現卡拉OK群組爆發，卡拉OK即時被納入規例需關閉14日，其後多次的防疫措施收緊時，所有分店需即時閉關，而是次為期已四個月，而根據Neway官網顯示，為配合政府防疫規例，全線Neway及CEO分店將暫停營業至本月14日復業，即限聚令措施生效期完結同日。

此外，去年底Neway曾被業主入稟指控欠租，其中位於旺角中心4樓及5樓分店，自去年5月開始拖欠租金、管理費、冷氣費等；另外，銅鑼灣樂聲大廈分店，則由今年4月起拖欠租金、廣告牌費等，分別涉款約1,400萬元及1,900萬元，業主因此興訟追討欠款，以及要求收舖。