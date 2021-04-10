屯門愛暉樓10、31及32室撤離　居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-04-10 16:38

本港今日（10日）新增5宗新型冠狀病毒確診個案，其中2宗是本地感染均是居於屯門友愛邨愛暉樓第3座的「09室」。另外，由於發現該座「09室」、「10室」單位與「31室」及「32室」單位分別共用污水喉管，須安排撤離。 有居31室的居民直言安排麻煩，又指日前已完成檢測結果呈陰性，不理解為何需要再撤離。她又提到，今早已買餸準備煮飯，「今朝仲話買晒啲雞，唯有比隔離屋食」。亦有居民對於檢疫安排滿意，認為「同佢（確診者）同條喉管，（檢疫）安全啲囉」，會跟從政府的安排。

▼4.9屯門友愛邨愛暉樓09室居民撤離檢疫▼

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衛生防護中心今日（10日）指，早前一個「31室」單位曾出現一宗確診個案，由於發現該座「09室」、「10室」單位與「31室」及「32室」單位分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，決定向愛暉樓第3座所有樓層的10、31及32室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排居民入住檢疫中心。

▼4.10屯門友愛邨愛暉樓「10室」單位與「31室」及「32室」居民撤離檢疫▼

居民日前已做檢測呈陰性：今朝仲買晒雞、好麻煩

居21樓31室的趙婆婆表示，剛從仔女消息得悉她需要撤離，直言安排很麻煩、「有冇搞錯」，「啱啱先返到嚟，都唔知道」。她又指今早已買餸準備煮飯，「今朝仲話買晒啲雞，唯有比隔離屋食」。

友愛邨愛暉樓第3座因前日有人確診被納入強檢，趙婆婆提到早幾日已完成檢測，結果呈陰性，覺得「邊驚得咁多啫」，對於檢測後再要隔離檢疫的安排不理解，「都冇乜需要，樓下嗰一間（確診）邊有事啫，應該都唔會影響到，唔知點解又話要撤離咁麻煩」。她又透露，丈夫居老人院，擔心若隔離後無法探望丈夫。

需要撤離的趙婆婆表示，今早已買餸準備煮飯，「今朝仲話買晒啲雞，唯有比隔離屋食」。（曾凱欣攝）

外孫曾留宿未知要否檢疫：擔心影響返學

同樣需要撤離、居32室的周太表示，對於檢疫安排沒有大感不便，「兩老冇咩所謂」。但她透露，外孫因放假，自今個月2日起到她的住所留宿10天，昨日方離開，「唔知洗唔洗去（隔離），要問下先」，她又擔心若外孫需要隔離會影響上學。

謝太則認為，檢疫對她而言不太方便，又因擔心大廈的疫情「一晚（成晚）都冇訓」。（梁鵬威攝）

有撤離居民對安排滿意：安全啲

居22樓10室的謝先生已收拾好行李準備撤離，他認為安排不算匆忙，有足夠時間收拾行裝，「噚日都有人撤離，今日到我哋」。對於檢疫安排，他就認為「同佢（確診者）同條喉管，安全啲囉」，會跟從政府的安排。同住的謝太則認為，檢疫對她而言不太方便，又擔心大廈的疫情「一晚（成晚）都冇訓」，撤離更安心。

居民劉太表示，日前喉管曾經漏水，去年年尾已更換喉管，因此現時靠為安心。（曾凱欣攝）

年尾已更換喉管沒有異味 居民稱現時較為安心

居民劉太表示，日前喉管曾經漏水，去年年尾已更換喉管，因此現時靠為安心，她又指，更換喉管之後沒有滲出異味，「換咗冇事」。對於大廈的疫情，她擔心自己有機會需要撤離，笑言「住慣呢度我訓教要喺度，去第二度我訓唔著㗎」