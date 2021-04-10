初生嬰兒童醫院術後併發症或終身用起搏器　母指醫生建議去大灣區

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-10 21:33

兩個月大的男嬰Liam（化名）在兒童醫院進行補心手術後，出現併發症，或需終身使用心臟起搏器。其母親李小姐（化名）向《香港01》表示，兒子有心漏病，醫生團隊在他體重未達3公斤「安全線」下做開胸手術，之後出現併發症，她指醫生承認手術看錯位置而致歉。 團隊醫生向李表示，Liam很可能要終身置入心臟起搏器。她希望兒子到其他醫院接受手術，獲兒童醫院回應稱「我哋係全港唯一，除非你哋去大灣區」，讓她感覺諷刺。 兒童醫院回應指，Liam的心臟衰竭情況持續，醫療團隊衡量各種因素後，認為有逼切性直接做手術。

男嬰Liam患有心漏病，缺口約2至3毫米。（受訪者提供）

李小姐稱，產檢時得悉兒子Liam患有心漏病，缺口約2至3毫米，可能會氣喘、飲奶較慢等。她懷孕不足36周產子，兒子起初無大礙，惟回家約兩周後突然臉部變紫，被送院診治，輾轉獲轉介至兒童醫院。

在兒童醫院留醫約兩周時，醫生團隊提出兩個方案，第一是直接做開胸手術，修補心臟缺口，但嬰兒至少應有3公斤，否則風險較高；第二是先在肺動脈安裝儀器，以減輕氣喘等情况，再等嬰兒體重增加才做開胸手術。

Liam入院時，體重僅2.51公斤，醫生原建議做兩次手術，獲她同意。Liam的體重輕微增加，醫生開會後改稱做一次手術，認為可行，又說「唔係第一次幫3公斤以下BB做（開胸手術）。」李小姐引述團隊其中一名兒童心臟科醫生稱，「直接做手術係比較risky（風險高），但個手術唔係我做（主刀），係外科醫生做，風險高低都唔輪到我講，係成個團隊決定。」她感憂慮，但只好相信醫生決定。

李小姐於3月29日簽署手術同意書，當中有列明心臟傳導系統屬於罕見併發症；但她至今亦不清楚，體重不足3公斤的嬰兒所承受的風險有多高。Liam於3月31日接受手術，當時他的體重為2.88公斤。手術成功修補心漏，卻出現了併發症，心臟傳導系統未能運作，導致心跳過慢。

Liam母親稱外科醫生曾致歉認做錯

李小姐稱，手術後事後主刀外科醫生向她承認做錯，指修補心臟缺口時施手術位置選擇出錯，觸及神經，為此致歉。他再說，數年前亦曾有一名不足3公斤的嬰兒出現此併發症。她質疑醫生團隊做錯決定，誤選較高風險方案，「當然我明白做手術要承受consequence（後果），但最傷心係，醫生無同我哋解釋清楚風險數據，都無畀機會我哋一齊做選擇，只可以聽佢哋講。磅數唔足會唔會風險更高，係我哋好關注嘅事。」

Liam現時無生命危險，昨日開始更不需要輔助呼吸。然而，兒童心臟科醫生表示，他很可能要終身置入心臟起搏器，並催促盡快接受手術。李小姐向他說，希望有更多時間做決定，或者考慮到其他醫院接受此手術，但醫生回應稱：「你哋無得揀，我哋係全港唯一會做呢類手術嘅團隊，除非你哋去大灣區。」她形容雙方語氣平和，「大家斯文人唔係嗌交，但佢畀我嘅感覺好諷刺。」

她又說，安裝起搏器將是一輩子的事，「裝咗之後，以後（Liam）有好多運動都唔可以做，唔可以玩藍球、足球、欖球，無得好似其他小朋友咁，鍾意玩咩就玩咩」，令她感傷。

就此事件，李小姐已向兒童醫院投訴，亦正研究法律行動。她坦言，傾向選擇讓Liam置入起搏器，但希望由其他醫生團隊負責手術，不過似乎已別無選擇。「現在投訴完、報道完，BB有事都只可以睇返佢哋，都有擔心。」

院方：兩次超大型開胸手術增風險 男嬰迫切需要直接手術

香港兒童醫院回覆稱，該男嬰患先天性心室中隔缺損，出現心臟衰竭跡象，今年3月31日於接受「心室中隔缺損修補手術」。一般而言，患心室中隔缺損的嬰兒可首先接受紓緩性的「肺動脈繃紮術」，待其體重增加後，再進行修補手術。然而，這方案令病人需要接受兩次超大型的開胸手術，增加風險；加上當時該男嬰雖經藥物治療，但心臟衰竭情況持續，醫療團隊認為有迫切性直接進行心室中隔缺損修補手術，避免病情繼續惡化。

手術前，醫生向病人家長講解手術過程及相關風險，包括可能出現「心臟傳導阻滯」等併發症，家長之後簽署了手術同意書。醫院又稱，手術期間醫生亦已盡量避開普遍病人心臟傳導系統的位置。手術完成後，病人出現心臟傳導阻滯，心跳過慢。醫生遂立即為病人置入臨時心臟起搏器，以穩定其心律。

經過約一星期的觀察，病人心臟傳導阻滯情況持續，醫生遂建議植入永久性的心臟起搏器，以治療心律失常問題。現時病人情況穩定，惟需依靠臨時心臟起搏器調節心律，其心跳仍然過慢。臨時起搏器的導線一旦失效，情況有機會轉趨危急。根據目前情況，病人須盡快植入永久性心臟起搏器，否則長遠會有心臟衰竭風險。若延遲進行手術，其心包腔有可能出現結疤，增加之後植入手術的風險。