新冠肺炎・最新｜消息：今新增約15宗確診　2宗涉友愛邨愛暉樓

撰文： 袁澍 鄭翠碧 勞敏儀 黃詠榆 王潔恩 歐陽德浩 黃穎津 陳嘉慧 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-11 11:59

新冠肺炎疫情反覆，本港昨（10日）公布單日增加5宗確診，包括3宗輸入個案，以及2宗本地關連個案；另外有10宗初步確診。 屯門譚伯羽中學一名學生初步確診，6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學，屯門友愛邨愛暉樓多個座向的住戶要撤離。

【11:58】消息指，今天新增約15宗確診個案，除了屯門友愛邨愛暉樓有2宗有關連個案外，其餘大部份都是輸入個案，今天不設疫情記者會。

消費券│陳茂波：設中央登記系統 八達通或電子錢包只可選一款

【11:15】政府將向市民發放5,000元電子消費券，今早（11日）公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。



財政司司長陳茂波在網誌表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料時間。

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新冠疫苗｜周五9人打復必泰後不適送院 24歲男打第2針後失去知覺

確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學 今另有逾10宗初步確診

屯門譚伯羽中學一名學生初步確診 校舍停開放14日 面授課堂暫停

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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屯門愛暉樓10、31及32室撤離 居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩

今增5宗確診 愛暉樓多2宗初確診共6人中招 10、31及32室須檢疫

（香港01製圖）

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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昨日總覽：

新冠肺炎・4.10｜屯門愛暉樓6人染疫 譚伯羽中學有學生初步確診

確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學 今另有逾10宗初步確診

新冠肺炎｜為旅遊業界推接種中心職位爭崩頭 600人爭46個主任位

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Neway突推停薪留職 勞工處表示關注事件 官網指將停業至下周中